هر امتحان؛ انقلابی دیگر از سوی ملت ایران / مردم مصمم اند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همان روز سرنوشت سازی است که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از ماه ها پیش به گفته خود برای کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رای به هر ریسمانی چنگ زده اند.

ریسمانهایی که برخی از آن رنگ و بوی تازه ای داشت و برخی دیگر تارو پودش برای ملت ایران نمایان است و دیگر اثری ندارد.

دشمنان انقلاب اسلامی ایران و در راسشان سران استکبار، امریکا و اسرائیل تصور می کردند حال که میلیونها دلار در جنگ نرم برای کاهش مشارکت مردمی ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی صرف کرده اند، حضور مردم در این انتخابات به طور حتم بسیار حداقلی خواهد بود.

دشمنی که یکبار به شدت در سال 88 با حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات و صحنه های حساس پس از آن مانند روز 9 دی سیلی محکمی بر صورتش خورده بود، تصور هم نمی کرد با تحریم، وعده و وعید، بزرگنمایی قدرت خود، تهدید به جنگ و ... باز هم نتواند ملت ایران را از صحنه انتخاباتی دور نکند اما این بار هم ملت همیشه در صحنه ایران سرافراز نشان داد هیچ قدرت و تفکر مسموم نمی تواند مردم را از حق طبیعی اش در تعیین سرنوشت کشور دور کند.

ملت ایران بار دیگر به تاکید رهبر معظم انقلاب خود پا به عرصه سرنوشت ساز انتخابات گذاشتند تا با بصیرت کامل کاندیداهایی را انتخاب کنند که متعهد به قانون و متخصص باشند و همین تعهد و تخصص زمینه ساز پیشرفت کشورشان شود.کشوری که برای حفظ ذره ذره خاکش جان جوانان بسیاری به خطر افتاد و بسیاری به درجه رفیع شهادت رسیدند.

کشوری که از روزی که مردمش تصمیم گرفتند روی پای خود بایستند لحظه ای از گزند دشمنانشان در امان نبودند.

کشوری که موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، ذخایر انسانی، اقتصادی و سیاسیش همانند خاری در چشمان دشمنانش است.

کشوری که سالهاست به دلیل تبعیت از اسلام و ولی فقیه و تدابیر ارزنده ایشان از گزند خطرات مستمر از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ نرم در امان مانده است.

مردم اسلامشهر، رباط کریم، قدس، شهریار، ملارد و بهارستان نیز در غرب استان تهران همانند سایر ملت فهیم ایران به دعوت مقام معظم رهبری در صحنه انتخابات لبیک گفتند.

بنا به گفته خبرنگاران غرب استان تهران که در تمامی شهرستانها حضور فعال داشته اند مشارکت مردم در انتخابات بسیار غافلگیر کننده و فراتر از انتظار بوده است و امید می رود این مشارکت تا ساعات پایانی اخذ رای در شعبات ادامه داشته باشد.

در مجموع در غرب استان تهران یک کاندیدا از شهرستانهای بهارستان و رباط کریم، یک کاندیدا از شهرستانهای قدس، ملارد و شهریار و یک کاندیدا از شهرستان اسلامشهر به مجلس راه می یابند.

و از آنجا که تراکم جمعیتی در این شهرستانها بسیار بالاست جا دارد افرادی از سوی مردم برای این مناطق انتخاب شوند که علاوه بر تعهد و تخصص ، آشنایی کاملی نیز بر فضای منطقه و مسائل و مشکلات داشته باشند.

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سیما حریان

