  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

کی پور عنوان کرد:

پیش بینی مشارکت بالای 70 درصدی انتخابات در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم شهرستان در انتخابات فراتر از 70 درصد رود.

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به الکترونیکی بودن این حوزه، اشکالات فنی در سامانه رای گیری شهرستان پایین بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای انتخابات تمام الکترونیکی اولین تجربه در استان بود و خوشبختانه تاکنون با موفقیت ادامه یافته است.

وی عنوان کرد: در بیشتر شعب اخذ رای با توجه به جمعیت رای دنده دو تا سه ترمینال رای گیری مستقر شده تا احتمال توقف رای گیری به صفر برسد.

کی پور گفت: از ابتدای اغاز رای گیری در شهرستان، صفهای طولانی رای در شعب شهرستان تشکیل شده که نشان از حضور پررنگ دارد.

95 شعبه ثابت و سیار در شهرستان علی آباد کتول مستقر شده است.

کد مطلب 1549296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها