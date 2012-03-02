پیش بینی مشارکت بالای 70 درصدی انتخابات در علی آبادکتول

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به الکترونیکی بودن این حوزه، اشکالات فنی در سامانه رای گیری شهرستان پایین بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای انتخابات تمام الکترونیکی اولین تجربه در استان بود و خوشبختانه تاکنون با موفقیت ادامه یافته است.

وی عنوان کرد: در بیشتر شعب اخذ رای با توجه به جمعیت رای دنده دو تا سه ترمینال رای گیری مستقر شده تا احتمال توقف رای گیری به صفر برسد.

کی پور گفت: از ابتدای اغاز رای گیری در شهرستان، صفهای طولانی رای در شعب شهرستان تشکیل شده که نشان از حضور پررنگ دارد.

95 شعبه ثابت و سیار در شهرستان علی آباد کتول مستقر شده است.