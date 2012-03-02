حضور حداکثری مردم در انتخابات عجز دشمنان نظام را دو چندان خواهد کرد

کریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخابات نماد مردم سالاری دینی در ایران است، افزود: ملت با حضور در این انتخابات برای سرنوشت خود تلاش کرده و پاسخ دشمنان را خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات و ضرورت توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری اظهارداشت: فرمایشات گهربار حضرت آیت الله خامنه ای توطئه های دشمنان را با شکست روبه رو می کند.

فرماندار صومعه سرا گفت: حضور آگاهانه در عرصه انتخابات بیانگر برخورداری از همتی بلند و مخلصانه‌ است که توانایی نظام اسلامی را برای استفاده از اندوخته عظیم ملت برای باز تولید ارزشهای محوری و مشروعیت ساز خود نشان می ‌دهد.

وی ادامه داد: ملت ایران یکبار دیگر در انتخابات 12 اسفند ماه به دشمنان ثابت کرد که این انقلاب جاودانی بوده و آحاد مردم پایبند به این نظام هستند.

شعبانی گفت: انتخابات محور وحدت و اتحاد ملت ایران است و حضور گسترده در این صحنه بار دیگر دشمنان را مایوس خواهد کرد.

وی همچنین از استقرار 196صندوق اخذ رای ثابت و یک صندوق سیار در روز 12اسفند در این شهرستان خبرداد و افزود: از این تعداد صندوقهای اخذ رای 114 صندوق در بخش مرکزی 42 صندوق در بخش میرزاکوچک و 41 صندوق دربخش تولمات صومعه سرا برای اخذ آرای مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مستقر شدند.

فرماندار صومعه سرا با بیان این که 197 بازرس در انتخابات مجلس نهم در صومعه سرا فعالیت می کنند، افزود: از این تعداد 15 بازرس اصلی و سر بازرس هستند.

وی در ادامه با اعلام اینکه شهرستان صومعه سرا 134 هزار نفر جمعیت دارد، یادآورشد: از این تعداد 80 هزار نفر واجد شرایط رای در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.