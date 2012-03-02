حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای بیعت دوباره با رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 12 اسفند حماسه حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای در سرمای هوا به همراه بارش برف در حالی رقم خورد که مردم این خطه مرزی همواره آماده جانفشانی در راه رسیدن به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور هستند.



در این روز همه پیروان اقلیتهای دینی برای تعیین سرنوشت خود به صحنه آمده و با حضورشان رای به شکست دسیسه ها و توطئه های دشمنی و حمایت و میثاق دوباره با رهبر معظم انقلاب و صیانت از دستاوردهای نظام می دهند.



امام جمعه بوکان: رای هر ایرانی تیری به شوی دشمنان نظام و رهبری است



امام جمعه بوکان در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای بیعت دوباره آنان با رهبر معظم انقلاب و نتخابات هدیه ای الهی برای ملت ایران بوده و همگان باید با شرکت در آن وظیفه شرعی و ملی خود را ادا و دشمنان را مایوس کنیم.



ماموستا ملا عبدالرحمان خلیفه زاده با بیان اینکه هر رای مردم تیری به سوی دشمنان انقلاب و رهبری است، اظهار داشت: شرکت در انتخابات وظیفه ملی و دینی بوده و مردم ایران با شرکت در انتخابات شکوه دیگری را به جهانیان نشان دادند.



وی حضور مردم در پای صندوق های رای را بی نظیر و ستودنی دانست و افزود: مردم فهیم و همیشه در صحنه شهرستان بوکان در تمامی صحنه ها همواره حضور گسترده ای داشته اند و امروز نیز با این حضور خود پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام و انقلاب دادند.



امام جمعه میاندوآب: امروز روز تعیین سرنوشت و پاسخ نه مردم به دشمنان است



امام جمعه میاندوآب نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه مردم امروز با حضور گسترده در انتخابات سیلی محکمی به استکبار زدند، گفت: امروز روز انتخاب نمایندگان مجلس نهم و تعیین سرنوشت ملت و حجت ‌الاسلام محمد جواد قهرمانی با اشاره به اینکه مردم با بصیرت و هوشیاری خود توطئه‌های دشمنان را شناسایی و خنثی می کنند، ادامه داد: مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف با حضورشان پایبندی و حمایت خود از نظام اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) را اعلام و اثبات کرده ‌اند.



وی تحریمها و تهدیدات دشمنان را نشان از استیصال و درماندگی آنها دانست و گفت: دشمنان این تحریمها را نه از سر قدرت بلکه از سر درماندگی و ضعف اعمال کرده چرا که ملت ایران با آگاهی و موقعیت شناسی نقشه‌های آنان را نقش بر آب می کنند.



امام جمعه اشنویه: مردم ولایت‌مداری خود را ثابت کردند



امام جمعه اشنویه نیز ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه مردم با حضور به موقع در صحنه انتخابات به جهانیان نشان دادند که تابع ولایت فقیه هستند، گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی در تلاش برای کم‌رنگ نشان دادن انتخابات بوده که مردم آگاه ایران با حضور خود در صحنه این توطئه‌ها را خنثی می‌کنند.



ماموستا مصطفی خاتمی، ایران اسلامی را مقتدر و مستقل دانست و اظهار داشت: مردم این مرز و بوم با تبعیت از ولی امر مسلمین الگوی تمام جوامع بوده و اگر امروز می‌بینیم مردم ایران با چنین شور و نشاطی در صحنه حضور دارند باید این را در سایه ولایت ‌مداری و مقبولیت نظام در پیش مردم بدانیم.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.

در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.