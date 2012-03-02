حضور مردم گیلان در پای صندوقهای رای پرشور و بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر جمعه در بازدید از حوزههای انتخابیه استان، حضور در انتخابات را همچون نماز واجب دانست و اظهارداشت: ملت ایران با حضور حداکثری خود بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی همچنین پیروزی ملت ایران در انتخابات را یکی دیگر از عوامل ناامیدی و یاس دشمنان ذکر کرد و افزود: مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیروز میدان هستند.

استاندار گیلان ایجاد تفرقه و اختلاف در انتخابات را از دیگر برنامه های دشمنان دانست و گفت: در 22 بهمن امسال مردم یکباردیگر به خوبی نشان دادند که تنها مطیع رهبر خود هستند.

وی تصریح کرد: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خود ثبت خواهند کرد.

سعادتی اظهارداشت: با توجه به وحدتی که در کشور وجود دارد مردم با انتخاب نمایندگان اصلح مجلسی قدرتمند و پرتوان ایجاد می کنند.

وی در ادامه از اتحاد عوامل اجرایی و ستادی، انتظامی و امنیتی تقدیر و افزود: ملت ایران به خوبی می دانند که حضور در انتخابات موجب تعیین سرنوشتشان خواهد شد.

استاندار گیلان تشکیل یک مجلس قدرتمند در مدار ارزشهای و آرمانها را از دستاوردهای عظیم ملت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد و یادآورشد: از میان افراد تایید صلاحیت شده که تعداد 108 نفر هستند، 13 نامزد با رای مردم به مجلس راه خواهند یافت و دیگر نامزدها در سمتها و مسئولیتهای دیگر به وظایف خود عمل خواهند کرد.