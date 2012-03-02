روند انتخابات لرستان مطلوب است/ رفع مشکل شعبی که تعرفه آنها تمام شده بود

محمد امین رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعات ابتدایی صبح جمعه کار اخذ رای در 1288 شعبه اخذ رای در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با تقدیر از حضور مردم در انتخابات گفت: از همان دقایق آغازین رای گیری مردم با حضور باشکوه یک رکورد جدید دیگری را ثبت خواهند کرد.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان با بیان اینکه بر اساس بررسیها فضای انتخابات در استان خوب است، افزود: مشکل خاصی از شعب اخذ رای گزارش نشده است.

رضوانی با بیان اینکه برخی شعبه ها درخواست تعرفه کرده اند، یادآور شد: اقدامات لازم برای تامین تعرفه مورد نیز در حوزه های انتخابیه مختلف استان صورت گرفته و مشکل این شعب رفع شده است.

وی با بیان اینکه رفع مشکل تعرفه دیگر شعبه هایی که دارای کمبود هستند در حال انجام است، عنوان کرد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان در خصوص تمدید مهلت رای گیری نیز عنوان کرد: طبق قانون انتخابات زمان رای گیری 10 ساعت است و تا ساعت 18 ادامه دارد ولی ممکن است بر اثر ازدحام جمعیت و بر اساس پیشنهاد استاندار و تایید وزیر کشور این مهلت تمدید شود.