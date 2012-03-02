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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

آژیده:

مردم با حضور در انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت می کنند

مردم با حضور در انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت می کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: مردم ایران اسلامی و آذربایجان امروز با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای، برگ زرینی دیگر در تاریخ انقلاب ثبت می کنند.

پرویز آژیده روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مردم مومن و ولایتمدار آذربایجان شرقی نیز از ساعات اولیه رای گیری با حضور گسترده خود، نشان داده اند که همواره از کیان و ارزشهای ملی و دینی  خود به خوبی مراقبت می کنند.

وی اضافه کرد: امروز یکی از روزهای فراموش ناشدنی و ماندگار در تاریخ ایران زمین است که بدون تردید برای سالهای سال این روز بزرگ در اذهان افکار عمومی خواهد ماند.
 
آژیده ، با بیان اینکه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی از مدتها قبل برای کمرنگ جلوه دادن نهمین دوره انتخابات مجلس برنامه ریزیهای کلانی انجام داده بودند، اظهارکرد: حضور گسترده و پرشور امروز مردم در شعب اخذ رای نشان داد که این نقشه ها و توطئه ها از پیش خنثی شده است.
 
وی یادآور شد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای باردیگر به همگان ثابت کرد که ملت بصیر و فهیم ایران اسلامی همواره پشتیبان و حامی ارزشهای انقلاب و ولایت فقیه بوده وهستند.
کد مطلب 1549307

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