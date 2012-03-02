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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

فرماندار قدس از 11 شعبه اخذ رای بازدید کرد

فرماندار قدس از 11 شعبه اخذ رای بازدید کرد

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار قدس از 11 شعبه اخذ رای این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی، فرماندار شهرستان قدس از ساعات اولیه صبح امروز تا دقایقی پیش در شعب مختلف اخذ رای در این شهرستان حضور یافت و با مردم گفتگو کرد.

در این بازدیدها که سایر مسئولان نیز فرماندار را همراهی می کردند، جهانبخشی بر افزایش دقت و نظارت مسئولان در شعب اخذ رای تاکید کرد.

وی همچنین با حضور در شعب اخذ رای، به گفتگو با سایر شهروندان پرداخت و از حضور آنها در این حماسه ملی تجلیل و قدردانی کرد.

وی که در آغازین ساعات صبح امروز در مسجد جامع شهرستان قدس حضور یافت و رای خود را ارائه داد، بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تاکید کرد.

هم اکنون 99 شعبه اخذ رای در مساجد، مدارس و حسینیه های شهرستان قدس مستقر است تا شهروندان تا ساعات مقرر شده به ارائه آرای خود بپردازند.

کد مطلب 1549308

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