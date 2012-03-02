مردم نگران برخورد با متخلفان انتخاباتی در چالوس نباشند

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی در صدد هستند شائبه ‌هایی را ایجاد کرده و تلقین کنند که انتخابات به درستی برگزار نمی‌شود، افزود: برخی تلاش می‌کنند حقوق رای دهندگان نادیده گرفته شده و رای مردم پایمال شود.

وی ادامه داد: هیئتهای نظارت، بازرسی و اجرایی در تمامی شعب اخذ رای موارد را به‌ درستی رصد کرده و اگر تخلفی دیده شود قطعا با آن برخورد می‌کنند.

فرماندار چالوس با بیان اینکه عده ‌ای تصمیم دارند با موضوع خرید و فروش آرا سلامت انتخابات را زیر سئوال ببرند، تصریح کرد: برخی می ‌خواهند بحث تقلب را مانند انتخاباتهای گذشته مطرح کنند اما مردم مطمئن باشند انتخابات در چالوس با سلامت کامل در حال برگزاری است.

رضایی با تاکید براینکه مردم شریف چالوس بدانند که اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمی‌گذارند حقوق آنها پایمال شود، خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم رای‌های مردم نادیده گرفته شود.

وی بیان داشت: در ساعات پایانی انتخابات نظارت و بازرسی از شعبات اخذ رای نیز بیشتر شده و با هر گونه تخلف به شدت برخورد می شود.

رضایی بیان داشت: سلامت انتخابات در چالوس تا پایان رای گیری ادامه دارد و اجازه نمی دهیم کسی خللی در روند رای گیری در ساعات پایانی ایجاد کند.

فرماندار چالوس گفت: آغاز شمارش آرا بلافاصله بعد از اتمام ساعت رای گیری آغاز می شود.