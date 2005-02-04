به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبيركل حزب موتلفه اسلامي، تاكيد كرد: دانشجويي كه در برابر فقر، فساد و تبعيض نايستد، نه دانشجو است و نه آرمان‌خواه و انقلابي، عده‌اي مي‌خواهند ما در اداره جامعه و كشور ناتوان باشيم، مهم‌ترين وظيفه جنبش دانشجويي مقابله با بي‌عرضگي‌ها و تلاش براي كارآمدكردن نظام است و جهاد دانشجويي در همين خلاصه مي‌شود.

محمد نبي حبيبي با اشاره به وقايع تير 78 و تلاش معدودي براي اغتشاش در سال‌هاي بعد در سالروز آن در دانشگاه‌ها گفت: عده‌اي خواستند در اين ماجرا جنبش دانشجويي را مقابل نظام قرار دهند و شايد برخي مسوولان دانشگاهي جناحي هم به آن دامن مي‌زدند، امسال كه برخي از آنها دستشان از دانشگاهها كوتاه شده، ملاحظه مي‌شود كه آن معدود هم نتوانستند تحركي داشته باشند و اين حكايت از بيداري و آگاهي دانشجويان دارد.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي اظهار داشت: متاسفانه به پرونده اين ماجرا به طور كامل رسيدگي نشده است و تقاضاي ما به عنوان حزب موتلفه اسلامي باز هم اين است كه عوامل اصلي 18 تير را مشخص و مجرمان را محاكمه كنند.

وي علت اصلي اين اغتشاشات و ديگر موارد مشابه را تلاش دشمن دانست و افزود: انقلاب اسلامي ما تمام نشده است و دشمن مي‌خواهد با ايجاد صحنه‌هاي مصنوعي مسير انقلاب را به انحراف ببرد.

وي با بررسي شرايط پيروزي انقلاب، 22 بهمن را يكي از مهم ‌ترين نمودهاي غدير در تاريخ اسلام دانست و گفت: پيام غدير يافتن راهكار براي چگونه اداره كردن جامعه بر اساس اسلام و دانستن آن است كه توسط چه كسي و با چه روشي بايد جامعه اداره شود.

حبيبي خاطرنشان كرد: غربي‌ها و شرقي‌ها در محاسبات اشتباه كردند و بر خلاف پيش‌بيني آن‌ها انقلاب به پيروزي رسيد. لذا در كنفرانس تل‌آويو به بررسي عوامل پيروزي انقلاب پرداختند و آن را اتصال به گذشته‌اي با عنوان انقلاب عاشورا و اتصال به آينده‌اي با عنوان انقلاب مهدوي يافتند.

به گزارش مهر دبيركل حزب موتلفه اسلامي گفت: پس از آن كه نتوانستند انقلاب اسلامي را پيش‌بيني كنند خواستند مردم را به اين باور برسانند كه نظام اسلامي كارآمد نيست. لذا با ايجاد جنگ‌هاي منطقه‌اي و قومي، تلاش براي بالا بردن توقع مردم، اختلاف انداختن در بين مسوولان و هشت سال جنگ تحميلي سعي كردند ضمن تلخ‌كردن شيريني پيروزي، انقلاب اسلامي را ناكارآمد جلوه دهند.

وي خاطرنشان ساخت: البته نمي‌توان از برخي سوء مديريت‌ها و بي‌لياقتي‌ها صرف نظر كرد، برخي وقتي توانايي اداره نداشتند تلاش مي‌كردند با سخنراني و حرف زدن امور را بگذرانند؛ اصرار بر ماندن چنين افرادي بي‌عرضه‌اي كه كرسي‌ها را رها نمي‌كنند، بزرگ‌ترين خيانت است.

حبيبي يكي از راه‌هاي غلبه بر اين مشكلات را در دست دانشجويان دانست و گفت: براي حل مشكلات بايد بهترين متخصصان و مديران را داشته باشيم و اين انتظار جامعه از قشر دانشگاهي است.