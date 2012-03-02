زنجانیها بار دیگر شو ر و شعور خود را اثبات کردند/ حضور گسترده رای اولی ها در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان زنجان امروز جمعه 12 اسفندماه سال 90 در حالی وارد عرصه ای دیگر از عرصه های امتحان و حضور می شوند که در مقابل خود هجمه های سنگینی را می بینند که دنیای استکبار علیه ملت ایران برای تحریم و تحت تاثیر قرار دادن حضور مردم در انتخابات صورت داده که همه با شکست فاحش مواجه شده است.

استان یک میلیون و 400 هزار نفری زنجان امروز در حالی بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم ولایتمدار زنجان است که پاسخی کوبنده به موج گسترده بداخلاقی سیاسی بدخواهان نظام بوده است.

امروز از نخستین ساعات اخذ رای نهمین دوره مجلس در سطح استان زنجان صف های طولانی در جلوی شعب اخذ رای ایجاد شده و به رغم بارش شدید برف و برودت هوا مردم ساعت ها در انتظار ریختن رای خود به صندوق ها بودند.

زنجانیها امروز بار دیگر اثبات کردند که بی دلیل عنوان پایتخت شور و شعور حسینی را با خود یدک نمی کشند و همواره در صحنه های مختلف شور و شعور واقعی خود را به اثبات رسانده اند.

در سطح شهر زنجان به رغم بارش شدید برف مردم در صف های طولانی در انتظار ریختن رای خود به صندوق هستند و بارش برف و سرمای شدید نیز نتوانسته آنها را در تداوم حضور در صحنه انتخابات مجلس منصرف کند.

همچنین در حال حاضر در سایر شهرستانهای استان نیز به رغم بارش شدید برف و سرمای هوا به خصوص در مناطق مختلف شهرستان ماهنشان مردم حضور حداکثری در انتخابات را به نمایش گذاشته اند و در بسیاری از مناطق روستایی مردم شهرستان ماهنشان و انگوران در زیر بارش برف و کولاک شدید در صفهای اخذ رای هستند.

در این میان حضور رای اولی ها در پای صندوق های رای جالب و دیدنی و در نوع خود بی نظیر است. 21 هزار نفر رای اولی در استان زنجان امروز در اولین آزمون مشارکت خود در صحنه تصمیم گیری برای آینده، در مقطع حساس از تاریخ ایران زمین رای خود را به عنوان گواه اقتدار و عظمت ایران و ایرانی به صندوق ریختند.