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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

چاکرزهی در گفتگو با مهر:

179 شعبه اخذ رای در سراوان آرای مردم را جمع آوری می کنند

179 شعبه اخذ رای در سراوان آرای مردم را جمع آوری می کنند

سروان - خبرگزاری مهر: فرماندار حوزه انتخابیه سراوان شامل شهرستان های سراوان، سیب سوران و مهرستان گفت: امروز 179 شعبه اخذ رای شامل 96 شعبه ثابت و 83 شعبه سیار در این حوزه انتخابیه آرای مردم را جمع آوری می کنند.

محمد اکبر چاکرزهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه هزار نفر در این حوزه انتخابیه کار برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

وی گفت: مردم سراوان امروز از ساعت هشت صبح همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور و گسترده خود به صحنه آمدند تا برگ زرین دیگری در تاریخ این خطه از ایران اسلامی ثبت کنند.

وی افزود: مردم این منطقه امروز با حضور خود در انتخابات به دشمن ثابت کردند که همچنان پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرماندار سراوان بیان داشت: علمای اهل سنت و سران طوایف و قبایل نیز در ساعت اولیه انتخابات با حضور در شعب اخذ رای، آرای خود را به داخل صندوق انداختند.

وی گفت: امنیت کامل نیز در همه نقاط این حوزه انتخابیه برقرار است.

وی افزود: ملت ایران با مشارکت حداکثری در این انتخابات یکبار دیگر دشمنان را ناامید و خط بطلان بر نقشه های شوم آنان می کشند.

کد مطلب 1549311

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