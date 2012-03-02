179 شعبه اخذ رای در سراوان آرای مردم را جمع آوری می کنند

محمد اکبر چاکرزهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه هزار نفر در این حوزه انتخابیه کار برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

وی گفت: مردم سراوان امروز از ساعت هشت صبح همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور و گسترده خود به صحنه آمدند تا برگ زرین دیگری در تاریخ این خطه از ایران اسلامی ثبت کنند.

وی افزود: مردم این منطقه امروز با حضور خود در انتخابات به دشمن ثابت کردند که همچنان پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرماندار سراوان بیان داشت: علمای اهل سنت و سران طوایف و قبایل نیز در ساعت اولیه انتخابات با حضور در شعب اخذ رای، آرای خود را به داخل صندوق انداختند.

وی گفت: امنیت کامل نیز در همه نقاط این حوزه انتخابیه برقرار است.

وی افزود: ملت ایران با مشارکت حداکثری در این انتخابات یکبار دیگر دشمنان را ناامید و خط بطلان بر نقشه های شوم آنان می کشند.