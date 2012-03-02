حضور حداکثری مردم سربیشه سیلی محکمی بر دهان استکبار بود

غلامرضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: حضور مردم تا کنون پرشور و بی نظیر بوده و این موضوع حکایت از حضور همیشه در صحنه مردم در مقایسه با مسئولان دارد.

وی افزود: مردم با حضور پای صندوق های رای دعوت رهبری را لبیک گفته و آبی سرد بر آتش سهمگین توطئه گران علیه نظام خواهند ریخت.

فرماندار شهرستان سربیشه با بیان این که انتخابات تاکنون در امنیت و آرامش برگزار شده است، گفت: حضور مردم به دشمنان نشان داد که اراده مردم در حمایت از نظام وصف ناپذیر است.

حسین پور یادآورشد: مردم باید تا مهلت قانونی رای خود را به صندوق انداخته و سعی کنند زمانی که صندوق ها خلوت تر است برای رای دادن مراجعه کنند تا در صف های طولانی معطل نشوند.