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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

حسین پور در گفتگو با مهر:

حضور حداکثری مردم سربیشه سیلی محکمی بر دهان استکبار بود

حضور حداکثری مردم سربیشه سیلی محکمی بر دهان استکبار بود

سربیشه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سربیشه حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای را سیلی محکمی بر دهان استکبار دانست.

غلامرضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: حضور مردم تا کنون پرشور و بی نظیر بوده و این موضوع حکایت از حضور همیشه در صحنه مردم در مقایسه با مسئولان دارد.

وی افزود: مردم با حضور پای صندوق های رای دعوت رهبری را لبیک گفته و آبی سرد بر آتش سهمگین توطئه گران علیه نظام خواهند ریخت.

فرماندار شهرستان سربیشه با بیان این که انتخابات تاکنون در امنیت و آرامش برگزار شده است، گفت: حضور مردم به دشمنان نشان داد که اراده مردم در حمایت از نظام وصف ناپذیر است.

حسین پور یادآورشد: مردم باید تا مهلت قانونی رای خود را به صندوق انداخته و سعی کنند زمانی که صندوق ها خلوت تر است برای رای دادن مراجعه کنند تا در صف های طولانی معطل نشوند.

کد مطلب 1549312

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