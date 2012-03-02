صفهای طولانی رای نوید حماسه ای دیگر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 12 اسفند روزی است که در تقویم تاریخ به نام روز حماسه ثبت خواهد شد و در دفتر افتخارات صدها روز حماسی دیگر ملت ایران برگ زرینی خواهد شد.

مردم استان مرکزی از ساعات آغازین صبح با حضور پرشور و با غرور خود در صف های رای برای تداوم انقلاب، تداوم اقتدار و تداوم امنیت حضور یافتند تا رای خود را به صندوق بیاندازند و اصالت، هوشیاری، بصیرت و وفاداری خود را به امام و مقتدایشان اثبات کنند.

از ابتدای رای گیری، شعب اخذ رای استان مملو از حضور مردان و زنانی بوده است که آمده اند تا با انقلاب و آرمانهای نظام مقدس اسلامی تجدید میثاق داشته باشند.

پیرمرد سالخورده که شناسنامه اش با لرزش دستانش می لرزد، می گوید: آمده ایم تا به دشمنان ایران و اسلام بفهمانیم که ما همیشه پشتیبان نظام و انقلابمان هستیم.

عباس مردانی گفت: شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است که با توجه به بیانات رهبری برای شرکت در این انتخابات باید به آن لبیک بگوییم.

دانشجوی رشته الهیات گفت: شرکت در انتخابات تکلیف دینی، وجدانی و شرعی همه مردم است و باید به این تکلیف عمل کنند.

احمد محمدی گفت: در شرایط حساس کنونی کشور که دشمنان قسم خورده برای کاهش مشارکت مردم تلاش می کنند، هر کس در انتخابات شرکت کند به آموزه های مکتبی امام حسین (ع) لبیک گفته و روح امام راحل را شاد کرده است.

محمد عباسی فرهنگی بازنشسته می گوید: حضور پرشور در پای صندوق های رای جوابی دندان شکن به توطئه های دشمن است.

پرستار اراکی گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای موجب تقویت و ترویج بیداری اسلامی کشورهای منطقه علیه نظام سلطه می شود و بی اثر بودن تحریم ها را علیه انقلاب اسلامی ثابت می کند.

مریم حاتمی گفت: امروز مردم ایران اسلامی حماسه‌ای دیگر را خلق می‌کنند، مردم متعهد ایران با هدایتگری‌های رهبر معظم انقلاب حماسه ای دیگر را می آفرینند.

با توجه به صفوف طولانی و فشرده مردم و حضور پرشور مردم و پیش بینی حضور بیشتر در نیمه دوم روز تا پایان مهلت رای، امید و نوید این می رود که شاهد ثبت رکورد بی سابقه حضور مردم در انتخابات باشیم و برگ زرین دیگری توسط مردم استان در دفتر افتخارات حماسی استان ثبت شود.