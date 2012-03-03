به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جنجالی "قلاده‌های طلا" تازه‌ترین ساخته سینمایی ابوالقاسم طالبی که در بخش خارج از مسابقه سی‌امین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت به تهیه‌کنندگی محمد خزاعی آماده اکران شده و فیلمیران در تلاش است آن را در کنار "گشت ارشاد" سعید سهیلی در نوروز 91 روانه پرده سینماها کند.

فیلمبرداری فیلم "قلاده‌های طلا" تابستان امسال انجام شد. در این فیلم امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، نیلوفر خوش‌خلق، دکتر محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، ونوس مجلسی، داریوش اسدزاده، پوراندخت مهیمن و اکبر پاکزاد بازی می‌کنند.

فیلم "گشت ارشاد" هم داستان سه جوان جنوب شهری است که برای بدست آوردن پول دست به کار خطرناکی می‌زنند. سهیلی خود تهیه‌کنندگی فیلمش را بر عهده دارد. حمید فرخ‌نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی، میر طاهر مظلومی و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی این فیلم هستند. فیلمنامه "گشت ارشاد" را که داستانی اجتماعی دارد، سعید سهیلی نوشته است.