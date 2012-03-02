ستاد انتخابات آذربایجان شرقی مشکل تامین تعرفه رای ندارد

حسن روستایی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخباری مبنی براتمام تعرفه در یکی از شعب اخذ رای در شهرستان تبریز، اظهار داشت: تاکنون در هیچ یک از شعبات اخذ رای استان کمبودی در زمینه تعرفه های رای نداشته ایم.

وی اضافه کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با تمامی فرمانداریهای 20 گانه استان و ارتباطات مستقیم با حوزه های انتخابیه، در صورت بروز مشکل و کمبود در این زمینه در اسرع وقت برای جبران آن وارد عمل خواهیم شد.

روستایی گفت: طبق هماهنگیهای به عمل آمده، اگر مشکلی در تامین تعرفه های رای وجود داشته باشد از طریق نزدیکترین شهرستان و یا ستاد انتخابات استان جبران می شود.