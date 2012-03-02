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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

ولی نژاد در گفتگو با مهر:

ملت ایران دشمنان را نا امید کردند

ملت ایران دشمنان را نا امید کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مردم با حضور پرشور در پای صندوقهای رای امید دشمنان را ناامید کردند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حضور پررنگ نشانی می دهد که مردم مشارکت در انتخابات را یک تکلیف می دانند.

وی گفت: حضور مردم در انتخابات چشمگیر بود و همه طبقات و اقشار مسارکت پررنگ داشتند.

ولی نژاد اظهار داشت: قشرهای مختلف جامعه متفاوت تر از گذشته در پای صندوقهای رای حضور یافته اند.

وی عنوان کرد: پیام 12 اسفند و انتخابات برای همه مردم داخل کشور این است که همچنان به نظام ایمدوار باشند و خود را پیروز  میدان بدانند.

ولی نژاد افزود: دشمننباید هیچ امیدی به داخل شکور داشته باشند وئ مردم به دشمنان وفادار نیستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی به نامزدها توصیه کرد: حافظ منابع مردم باشد و شانیت مردم را حفظ کنند و از هیچ کوششی برای خدمت به مردم دریغ نکنند.
 

کد مطلب 1549319

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