ملت ایران دشمنان را نا امید کردند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حضور پررنگ نشانی می دهد که مردم مشارکت در انتخابات را یک تکلیف می دانند.

وی گفت: حضور مردم در انتخابات چشمگیر بود و همه طبقات و اقشار مسارکت پررنگ داشتند.

ولی نژاد اظهار داشت: قشرهای مختلف جامعه متفاوت تر از گذشته در پای صندوقهای رای حضور یافته اند.

وی عنوان کرد: پیام 12 اسفند و انتخابات برای همه مردم داخل کشور این است که همچنان به نظام ایمدوار باشند و خود را پیروز میدان بدانند.

ولی نژاد افزود: دشمننباید هیچ امیدی به داخل شکور داشته باشند وئ مردم به دشمنان وفادار نیستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی به نامزدها توصیه کرد: حافظ منابع مردم باشد و شانیت مردم را حفظ کنند و از هیچ کوششی برای خدمت به مردم دریغ نکنند.

