100 خبرنگار انتخابات مازندران را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی روز جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات ر در ستاد انتخابات با اشاره به اینکه 14 نفر از خبرنگاران رسانه های دیداری، شنیداری، خبرگزاری ها و مطبوعات از صبح آغاز رای گیری در ستاد انتخابات استان در استانداری مستقر هستند گفت: خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات استان علاوه بر پوشش اخبار منتشر شده در ستاد، مصاحبه های مختلفی با مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان انجام می دهند و در رسانه های خود منتشر می کنند.



رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران تصریح کرد: خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی استان از ساعت هشت صبح امروز در ستاد انتخابات استان در محل استانداری استقرار یافته و تاکنون نسبت به ارسال 176خبر، 11گزارش خبری و تصویری اقدام کردند.



رستم علی با اشاره به اینکه بیش از صد خبرنگار در سراسر استان، اخبارانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اطلاع رسانی می کنند تصریح کرد: روابط عمومی استانداری مازندران تاکنون 9 خبر و دو گزارش تصویری از انتخابات امروز و تمامی های اطللاعیه های صادر شده از سوی ستاد انتخابات کشور رادر سایت استانداری منتشر کرده است.



وی افزود: از صبح امروز تاکنون صدا و سیمای مرکز تبرستان هفت گزارش تلفنی و 9 گزارش تصویری از ستاد انتخابات به صورت زنده پخش کرد.