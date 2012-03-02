خبرگزاری آذربایجان: خاتمی مخالف توصیه اپوزیسیون عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری نوشت: مشارکت خاتمی در انتخابات درحالی است که رسانه های اصلاح طلب و برخی از گروههای سیاسی، گروهها و نمایندگانی از اردوگاه اصلاح طلبان اعلام کرده اند که در این انتخابت مشارکت نخواهند کرد.

در این مطلب آمده است: امروز صبح اپوزیسیون از مردم خواستند تا در انتخابات با "رای سمبلیک" شرکت کنند.

ترند می نویسد: محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که از وی به عنوان رهبر اصلاح طلبان یاد می شود، امروز در آبسرد دماوند رای خود را به صندوق انداخت و این در حالی است که سایت های مخالف اعلام کرده اند که برای همدردی با رهبران خود کسی در انتخابات شرکت نکند.