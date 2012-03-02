دشمن با تحریم انتخابات وارد جنگ با ملت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم کیاپور عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: با گزارش های دریافتی از 14 فرمانداری استان، کوچکترین مشکلی درروند امنیتی انتخابات بوجود نیامده و در سلامت کامل در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: در ساعات باقی مانده نیز، انتخابات در سلامت کامل برگزاری شود تا روز 12 اسفند برگ زرینی در کارنامه مردم ایران باشد.

کیاپور با بیان اینکه از صفر تا 100 انتخابات ایران را مردم برگزار می کنند، افزود: در تمام شعب اخذ رای اعم از مساجد، محلات، فرمانداریها و هیئت های اجرایی؛ مردم، مومنین و معتقدین در حال برگزاری انتخابات و تضمین کننده آن هستند.

وی گفت: مردم ایران نیز از امام (ره) آموختند که هر جا دشمن ناراحت باشد، حرکت خوب و درستی انجام شده و مردم با حضور حداکثری خود در شرایطی که بیداری اسلامی مطرح است درس بزرگی را به دشمن دادند.