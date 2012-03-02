مشارکت بروجردیها همچنان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، در غروب 12 اسفندماه مردم بروجرد با شوری مضاعف در پای صندوقهای رای حضور دارند تا بتوانند نماینده اصلح خود را انتخاب و در تعیین سرنوشت شهرشان مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای شهر بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: در بازدید از صندوقهای رای از همان ساعات اولیه حضور پررنگ مردم چشمگیر بود و حضور مردم نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است.

علیرضا مرادی افزود: مردم با بصیرت و آگاهی کافی در پای صندوقهای رای حاضر شده تا برای کشور قانون گذارانی لایق و برای شهرشان نمایندگانی دلسوز و به دور از حاشیه پردازی انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: امید می رود کسانی انتخاب شوند که مردم را درک کنند چون این مردم هستند که با حضور همیشگی خود از خون شهدا و آرمانهای امام راحل دفاع می کنند پس نمایندگان مردم باید در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند.

حجت الاسلام محمدی پیام رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این رابطه گفت: عمده ترین چیزی که موجب می شود مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود این است که مردم اطمینان حاصل کنند که از آراء آنها به نحو احسن صیانت می شود.

وی ادامه داد: صیانت از آراء موجب اثربخشی حضور مردم در انتخابات است و این روند باعث می شود که مردم حضور پررنگتری داشته باشند.

یک فعال اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شرکت در انتخابات یک واجب شرعی است و حضور گسترده مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت خود باعث تضعیف روحیه دشمنان نظام می شود.

سید ابوالقاسم فاضل افزود: مردم با حضور خود در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی ثابت کردند که این بار نیز همچون دوره های قبل حامی نظام و آرمانهای انقلاب خواهند بود.

مسئول خانه جوان شهرستان بروجرد نیز با بیان اینکه هر رای در انتخابات دارای ارزش است، گفت: حتی یک رای نیز در جای خود ارزشمند است و نباید نسبت به آن بی اهمیت باشیم.

حسین کردی افزود: هر شهروند باید با دادن رای در تعیین سرنوشت شهرش دخیل باشد و انتخابات یک فرصت مهم تلقی می شود که همه به یک اندازه در آن مشارکت دارند.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه بروجرد نیز در این رابطه گفت: حضور هرچه بیشتر مردم در انتخابات اهداف شوم دشمن را نقش برآب خواهد کرد و مردم با صلابت تر از گذشته طومار دشمنان را در هم خواهند پیچید.

سرهنگ احمد کیانی افزود: مردم بروجرد با حضور خود در پای صندوقهای رای به وظیفه اسلامی وشرعی خود عمل کرده و نشان دادند که همچنان از آرمانهای امام و خون شهدا پاسداری خواهند کرد.