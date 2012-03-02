49 شعبه اخذ رای به شعب اسلامشهر اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین آرام در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در اسلامشهر با مثبت ارزیابی کردن حضور مردم تا این ساعت از روز عنوان کرد: این مهم با هدف ارتقاء سطح خدمت رسانی در زمینه رای گیری روز انتخابات صورت گرفته است.

وی با تاکید بر تکریم مردم در روز انتخابات اظهارداشت: افرودن شعب رای گیری برای اولین بار در این شهرستان انجام شده است.

این مسئول در ادامه عنوان کرد: اضافه شدن شعب اخذ رای بر اساس اقدامات کارشناسی شده صورت گرفته است.

آرام با اشاره به بازنگری های صورت گرفته در زمینه فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور تسهیل در امور رای دهندگان شهرستان اسلامشهر، بیان کرد: از دیگر اهداف افزودن شعب اخذ رای ،ارتقاء سرعت عمل به لحاظ شمارش آراء انتخاباتی است.

فرماندار شهرستان اسلامشهر با اشاره به 556 نامزد انتخاباتی در اسلامشهر، شهرری و رباط کریم گفت : این اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.



آرام افزود: این اقدام ضمن فراهم آوردن تسهیلات رفاهی و آسایشی برای رای دهندگان شهرستان اسلامشهر از ایجاد صفوف طولانی رای جلوگیری می کند.



