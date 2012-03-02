همه باید از قانون تبعیت کنیم/ کلاه فتنه بر سر کاندیداها نرود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر جمعه در جریان بازدید از ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه باید خود را آماده تبعیت از قانون کنیم، افزود: در این راستا نمایندگانی به حوزه های انتخابیه مختلف اعزام شده تا به کاندیداها و هواداران آنها توصیه های لازم را در جهت تبعیت از قانون انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر ولایت مداری مردم استان را نشان داد، گفت: مهلت تبلیغاتی کاندیداها فرصت خوبی برای محک آنها در جهت تبعیت از ولایت فقیه در عمل بود و امروز نیز مردم استان با حضور گسترده و چشمگیر خود در حوزه های انتخابیه بار دیگر ولایت مداری خود را به نمایش گذاشتند.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه خبرها نشان از خلق حماسه ای دیگر در سپهر ایران بوده و از قبل نیز پیش بینی این حضور گسترده مردم را در انتخابات نهم مجلس را داشتیم، گفت: کلاهی که بر سر فتنه گران سال 88 رفت نباید بر سر کاندیداهای مجلس نهم برود.

جلال زاده با بیان اینکه براساس برنامه ریزیهای انجام شده جشن پیروزی کاندیداهای منتخب پس از تایید نهایی شورای نگهبان برگزار می شود، ادامه داد: شنبه 13 اسفندماه جاری روز جشن حضور پرشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده که در ادارت و سازمانهای دولتی برگزار می شود.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.