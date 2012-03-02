طالقان یکپارچه حضور/ روستائیان حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان طالقان اولین انتخابات خود در قالب شهرستان را در حالی تجربه می کند که بارها در انتخاباتهای قبلی مردم این استان حماسه آفرین بوده اند.

روستاییان بخشهای مختلف طالقان امروز با حضور خود پای صندوقهای رای مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و مستکبران زدند.

بنا بر اعلام ستاد انتخابات شهرستان طالقان، در اولین انتخابات با عنوان شهرستان از 15 کاندیدا شش نفر از اهالی طالقان بده وهفت ستاد فعال انتخاباتی در این شهرستان فعالیت کردند.

همچنین به گفته فرماندار طالقان حدود 500نفر عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان طالقان را تشکیل می دهند.

ابوالقاسم مهری به مهر گفت: 81 روستا در دو بخش مرکزی و بالا طالقان جمعیت در حدود 27 هزار نفر در این منطقه را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در انتخابات گذشته در حدود 95 درصد مشارکت مردم طالقان در انتخابات به ثبت رسیده است.

فرماندار طالقان گفت: 45 صندوق در سطح شهرستان آرا مردم طالقان را دریافت کردند.

وی یادآور شد: 15 درصد تعداد صندوقها نسبت به انتخابات گذشته امسال افزایش یافته است.

وی از استقرار 19 صندوق سیار و 26 صندوق ثابت در این شهرستان خبر دادو گفت: به تمامی روستاهای شهرستان صندوق سیار فرستاده شده است.