کرمانشاهیان حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم استان کرمانشاه همگام با سایر نقاط کشور، در پای صندوقهای رای حاضر شدند تا نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستند.

حضور اقشار مختلف از هر زبان و فرهنگی امروز در شعبه های اخذ رای در سطح استان کرمانشاه مشهود است.

با وجود بارندگی و برودت هوا در برخی از شهرستانهای استان کرمانشاه همانند شهرستان پاوه، باز هم حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای از همان ساعات اولیه آغاز رای گیری امری زیبا و چشم نواز بود.

حسین خدرویسی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: امروز با وجود بارش برف و کولاک، مردم با فرهنگ و انقلابی شهرستان پاوه به ندای رهبر انقلاب لبیک گفته و در پای صندوقهای اخذ رای حضور یافته اند.

فرماندار پاوه می افزاید: حضور این دوره مردم پاوه در انتخابات بسیار پرشورتر و چشمگیرتر از دوره های پیشین است که این امر نشان دهنده تفکر والای مردم شهرستان پاوه است.

خدرویسی می گوید: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در سطح شهرستان گزارش نشده است و انتخابات در فضایی بسیار آرام و منطقی پیگیری می شود.

در قصرشیرین، دیگر شهرستان استان کرمانشاه، حضور مردم مرزدار قصرشیرینی نمود انقلابی و خیره کننده به خود گرفته است.

فرهاد عظیمی یکی از شهروندان قصرشیرینی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: امروز همه آمده ایم که ثابت کنیم که مردم این شهرستان همیشه و در همه احوال مردمانی مومن و انقلابی هستند و هیچگاه نظام و ممکلت را به بیگانگان نخواهند فروخت.

این شهروند قصرشیرینی تاکید می کند: نباید هیچگاه پشت نظام را خالی کنیم، همه وظیفه داریم که افرادی لایق و در خور شان نظام به مجلس بفرستیم.

در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون نیز مشارکت مردم در شعبه های اخذ رای بسیار بالاست و زنان و مردان این حوزه انتخابیه در صف های طولانی در انتظار انداختن آرای خود به صندوق های اخذ رای هستند.

معمولا این حوزه انتخابیه در هر دوره بیشترین درصد مشارکت را از خود نشان داده است.

در سطح شهر کرمانشاه نیز همچنان رای گیری در شعبه ها در حال پیگیری است و افرادی که صبح نتوانسته اند رای دهند هم اکنون در شعبه ها حضور یافته اند.

حفظ امنیت و نظم در حوزه های انتخابیه شهرستان کرمانشاه امسال از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است که باید از این حیث به نیروی انتظامی استان کرمانشاه خسته نباشید گفت.

براساس این گزارش، کماکان شعبه اخذ رای مستقر در دبستان "انصار" محله جعفرآباد بیشترین حد مشارکت مردمی در مجلس نهم را نشان می دهد.