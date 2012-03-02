ملت ایران امروز خوش درخشیدند

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی بعد از انداختن رای خود در صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم چالوس همانند دیگر مردم ایران اسلامی امروز از ساعات اولیه در پای صندوق های رای آمدن و رای خود را به صندوق انداختند.

وی با اشاره به اینکه این حضور برکات فراوانی را برای نظام اسلامی خواهد داشت، گفت: مردم کشورمان با حضور خود روز ذلت استکبار را رقم خواهند زد.

راشدی بیان داشت: امروز ملت سرافراز ایران به کل جهانیان ثابت کردند که هر چه تهدید ها بیشتر شود اتحاد و انسجام ملت ایران بیشتر خواهد بود.

امام جمعه چالوس گفت: امروز دنیا دید که همه آمدن از تمام قشرها در انتخابات حضور داشتند و ثابت کردند در هر دوره باشکوه تر از دوره های گذشته در انتخابات حضور پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: مردم چالوس امروز حضور حداکثری در پای صندوق های رای داشتند و بار دیگر وفاداری خود به رهبر معظم انقلاب و کشور را نشان دادند.

راشدی بیان داشت: امروز ایران به خود بالید زیرا ملتی دارد که همیشه در صحنه حضور دارند و روز به روز انسجام و اتحاد آنمها بیشتر می شود.

وی گفت: هر رای مردم امروز مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران اسلامی بود.