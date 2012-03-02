  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

جهانبخشی به مهر خبر داد:

150 هزار برگه تعرفه رای در قدس صادر شد

150 هزار برگه تعرفه رای در قدس صادر شد

قدس- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس از صدور بیش از150 هزار برگ تعرفه رای در این شهرستان خبر داد.

علی جهانبخشی ظهر امروز در حاشیه برگزاری نماز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز تاکنون شهروندان این شهرستان پای صندوق های رای حضور یافتند تا نماینده اصلح خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در مجموع در نهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه قدس 99 شعبه اخذ رای در مساجد مدارس و حسینیه ها مستقر شده است .

این مسئول با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار نفر در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان عنوان کرد: این افراد از اقشار مختلف  هستند که سلامت برگزاری انتخابات را در این شهرستان تضمین می کنند.

جهانبخشی اعلام کرد: طی هماهنگی با نمایندگان فرماندار در صورت اتمام تعرفه ها با هماهنگی نیروی انتظامی تعرفه های جدید به شعب ارائه می شود.

 

کد مطلب 1549348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها