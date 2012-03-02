150 هزار برگه تعرفه رای در قدس صادر شد

علی جهانبخشی ظهر امروز در حاشیه برگزاری نماز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز تاکنون شهروندان این شهرستان پای صندوق های رای حضور یافتند تا نماینده اصلح خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در مجموع در نهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه قدس 99 شعبه اخذ رای در مساجد مدارس و حسینیه ها مستقر شده است .
این مسئول با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار نفر در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان عنوان کرد: این افراد از اقشار مختلف هستند که سلامت برگزاری انتخابات را در این شهرستان تضمین می کنند.
جهانبخشی اعلام کرد: طی هماهنگی با نمایندگان فرماندار در صورت اتمام تعرفه ها با هماهنگی نیروی انتظامی تعرفه های جدید به شعب ارائه می شود.
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