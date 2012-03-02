بیش از 65 درصد از شهروندان قدسی در انتخابات حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در حاشیه حضور در شعب اخذ رای با اشاره به پیشینه خوب مردم شهرستان قدس و حضور و مشارکت آنها در حماسه های مختلف، اظهار داشت: با وجود سلایق و قومیت های مختلف در شهرستان قدس، اما شهروندان این شهرستان در تمامی برهه های سیاسی اعم از انتخابات و ... حضوری بی نظیر داشته و دارند.

وی افزود: در واقع حضور بی نظیر شهروندان شهرستان قدس در مراسم ملی و مذهبی، ستودنی و قابل تقدیر است.

شهروندان قدس به انتخاب فرد اصلح پرداختند

این مسئول عنوان کرد: شهروندان این شهرستان از ساعات اولیه صبح در شعب اخذ رای حضور یافتند و به انتخاب فرد اصلح برای شهرستان خود پرداختند.

جلیل زاده ادامه داد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اولین انتخابات بعد از تشکیل شهرستان قدس است که این دور با دورهای گذشته بسیار متفاوت است.

تاکنون مشکلی در امر برگزاری انتخابات در قدس به وجود نیامده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قدس از مشارکت جدی و منسجم شهروندان این شهرستان در انتخابات یادآور شد: در این زمینه تاکنون مشکلی در امر برگزاری انتخابات در شهرستان قدس به وجود نیامده است.

وی اعلام کرد: میزان حضور شهروندان قدس در راهپیمایی روز 22 بهمن بسیار چشمگیر و مطلوب بود که به طور قطع امروز نیز تا ساعات پایانی اخذ رای، شهروندان این شهرستان حضوری گسترده در انتخابات خواهند داشت.

این مسئول گفت: پیش بینی می شود که بیش از 65 درصد از شهروندان شهرستان قدس که واجد شرایط رای دادن هستند، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.