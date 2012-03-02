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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

رای اولیهای گلستان گل کاشتند

رای اولیهای گلستان گل کاشتند

گرگان - خبرگزاری مهر: رای اولی های استان گلستان با حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اولین حماسه زندگیشان را خلق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، 119 هزار نفر از مجموع یک میلیون و 108 هزار واجد شرایط جمعیت گلستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رای اولی هستند.

حضور رای اولیهای همپای دیگر اقشار گلستانی در شعب اخذ رای چشمگیر و گسترده است.

به اعتقاد برخی از این نوجوانان، امروز امده ایم تا در تعیین سرنوشتمان نقش آفرینی کنیم و برای دفاع از ارزشها ایفای نقش داشته باشیم.

یک نوجوان رای اولی گلستان در حاشیه انتخابات در بندرگز گفت: از اینکه می توانم در تعیین سرنوشتم نقش داشته باشم خرسندم.

این نوجوان بیان داشت: ما رای اولیها نیز پای به پای دیگر قشرها با حضور در انتخابات، نسبت به آرمانهای والای نظام اسلامی ادای دین می کنیم.

به گزارش مهر، با گذشت بیش از 9 ساعت از آغاز انتخابات، همچنان شعبات اخذ رای گلستان شلوغ و مملو از جمعیت است.

هزار و 1190 شعبه اخذ رای در گلستان دایر است.

کد مطلب 1549354

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