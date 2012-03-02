رای اولیهای گلستان گل کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، 119 هزار نفر از مجموع یک میلیون و 108 هزار واجد شرایط جمعیت گلستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رای اولی هستند.

حضور رای اولیهای همپای دیگر اقشار گلستانی در شعب اخذ رای چشمگیر و گسترده است.

به اعتقاد برخی از این نوجوانان، امروز امده ایم تا در تعیین سرنوشتمان نقش آفرینی کنیم و برای دفاع از ارزشها ایفای نقش داشته باشیم.

یک نوجوان رای اولی گلستان در حاشیه انتخابات در بندرگز گفت: از اینکه می توانم در تعیین سرنوشتم نقش داشته باشم خرسندم.

این نوجوان بیان داشت: ما رای اولیها نیز پای به پای دیگر قشرها با حضور در انتخابات، نسبت به آرمانهای والای نظام اسلامی ادای دین می کنیم.

به گزارش مهر، با گذشت بیش از 9 ساعت از آغاز انتخابات، همچنان شعبات اخذ رای گلستان شلوغ و مملو از جمعیت است.

هزار و 1190 شعبه اخذ رای در گلستان دایر است.