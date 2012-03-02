شور انتخاباتی نویدبخش است/ مردم قم پیشتازند

حجتالاسلام علی بنایی پس از انداختن رای خود در صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثمره حضور باشکوه مردم در انتخابات باعث اقتدار ملی و امیدواری ملتهای مسلمان به ملت ایران و ناکامی استکبار و دشمنان میشود و خوشبختانه مردم با درک موقعیت حساس این دوره از انتخابات حضور گستردهای دارند.
وی ادامه داد: علما و مردم قم از لحظات نخست آغاز رای گیری در پای صندوقهای رای حاضر شدند و خوشبختانه حماسه ماندگاری خلق کردند.
حجتالاسلام بنایی اضافه کرد: مردم قم به لحاظ ویژگیهای بارزی که دارند همواره حضور پرشور در انتخابات را زمینهساز اقتدار ملی میدانند و در برهههای حساس و زمانی که نیاز به حضور آنها در عرصه بود به خوبی نقش آفرینی کردند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حضور مقتدرانه در انتخابات وظیفه نمایندگان را سنگینتر کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از شور و نشاط انتخاباتی در سراسر کشور به ویژه در قم گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای برای همه دلسوزان انقلاب اسلامی نویدبخش است.
حجتالاسلام علی بنایی پس از انداختن رای خود در صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثمره حضور باشکوه مردم در انتخابات باعث اقتدار ملی و امیدواری ملتهای مسلمان به ملت ایران و ناکامی استکبار و دشمنان میشود و خوشبختانه مردم با درک موقعیت حساس این دوره از انتخابات حضور گستردهای دارند.
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