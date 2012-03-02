شور انتخاباتی نویدبخش است/ مردم قم پیشتازند

حجت‌الاسلام علی بنایی پس از انداختن رای خود در صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثمره حضور باشکوه مردم در انتخابات باعث اقتدار ملی و امیدواری ملت‌های مسلمان به ملت ایران و ناکامی استکبار و دشمنان می‌شود و خوشبختانه مردم با درک موقعیت حساس این دوره از انتخابات حضور گسترده‌ای دارند.



وی ادامه داد: علما و مردم قم از لحظات نخست آغاز رای گیری در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و خوشبختانه حماسه ماندگاری خلق کردند.



حجت‌الاسلام بنایی اضافه کرد: مردم قم به لحاظ ویژگی‌های بارزی که دارند همواره حضور پرشور در انتخابات را زمینه‌ساز اقتدار ملی می‌دانند و در برهه‌های حساس و زمانی که نیاز به حضور آنها در عرصه بود به خوبی نقش آفرینی کردند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حضور مقتدرانه در انتخابات وظیفه نمایندگان را سنگین‌تر کرده است.

