ویسی جزو برترین مربیان اخلاق لیگ یازدهم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دورهای هشتم، نهم و دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که به ابتکار کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، برترین های اخلاق لیگ در قالب مربیان، بازیکنان، تیم ها، میزبانان و کانون هواداران معرفی شدند برای لیگ یازدهم نیز این مهم انجام شد.



این بار انتخاب برترین‌ها پیش از پایان لیگ یازدهم و بر اساس عملکرد تیم ها در نیم فصل این دوره لیگ برتر صورت گرفت تا اثبات شود که فدراسیون فوتبال به دنبال رفتار جوانمردانه و فوتبال حرفه ای در کنار موضوع قهرمانی این رشته ورزشی پر طرفدار و پر مخاطب تمامی جوامع است.



نظر سنجی انتخاب برترین‌های اخلاق از روسای هیئت های فوتبال، مسئولان فرهنگی هیئت‌ها این در حالی است که قرار شده برترین های اخلاق یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نیز در پایان لیگ این فصل با همین مکانیزم انتخاب شوند و تلاش کمیته فرهنگی نیز بر این است که در انتخاب برترین های پایان فصل از روسای هیئت های فوتبال، مسئولان فرهنگی هیئت های فوتبال که صاحب نظر هستند و اهالی رسانه نیز نظر سنجی شود و نظر آنها هم در طرح برترین های اخلاقی لحاظ گردد.



این درح حالی است که در انتخاب برترین ها، رسانه ها نیز یاری رسان فدراسیون فوتبال هستند چرا که رسانه ها رکن مهم ورزش هستند و بدون آنها ورزش نمی تواند به خوبی نقش سازنده خود را به ویژه در زمینه مسایل فرهنگی ایفا کند.



از سوی دیگر معرفی برترین های اخلاق نیم فصل نخست لیگ یازدهم با 10 هفته تاخیر صورت می پذیرد که یکی از دلایل تاخیر در انتخاب برترین های اخلاقی نیم فصل اول فشردگی برنامه مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور بود.



همچنین برای انتخاب برترین های اخلاق جامعه فوتبال که در سطح گسترده تر و با همکاری وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال انجام خواهد گرفت نظر اهالی پیشکسوتان، صاحب نظران، روسای کمیته فدراسیون ها، کارشناسان گرفته خواهد خواهد شد.



فرکی اولین و ویسی ششمین مربی اخلاق لیگ یازدهم



دبیرخانه انتخاب برترین های اخلاقی لیگ نتایج نهایی نظر سنجی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال را معرفی کرد که در بین برترین مربیان، حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با 75 امتیاز در صدر ایستاد، مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با 44 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و مجید صالح سرمربی سابق تیم فوتبال سایپا البرز با30 امتیاز سوم شد.



این در حالی است که غلامحسین پیروانی سرمربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با کسب 27 امتیاز چهارم شد و منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با کسب 26 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد و عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم با کسب 22 امتیاز به عنوان ششم رسید.



همچنین در این انتخاب علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهر ری با کسب 20 امتیاز هفتم شد، ابراهیم قاسمپور سرمربی سابق تیم فوتبال داماش گیلان و سرمربی فعلی تیم فوتبال مس کرمان با 20 امتیاز هشتم شد و حمید استیلی سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران با 13 امتیاز موفق به کسب عنوان نهم شد.

