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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۵

هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند/

فیلمبرداری تازه‌ترین ساخته پوران درخشنده به تهران رسید

فیلمبرداری تازه‌ترین ساخته پوران درخشنده به تهران رسید

فیلمبرداری "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" به کارگردانی پوران درخشنده 11 اسفند ماه در شمال کشور به پایان رسید و گروه برای ادامه کار به تهران بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم روز 11 اسفند ماه به پایان رسید و گروه برای ادامه کار روز گذشته به تهران بازگشتند. فیلمبرداری این فیلم یک هفته دیگر در تهران ادامه می‌یابد و به پایان می‌رسد.

ترکیب بازیگران این فیلم در کنار شهاب حسینی عبارت است از: مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی،  شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان و مهدی ماهانی با حضور امیر آقایی، حضور افتخاری ستاره اسکندری و با معرفی  نیما صفایی.

لیست سایر عوامل این فیلم سینمایی عبارت است از: تهیه‌کننده و کارگردان: پوران درخشنده/ گروه کارگردانی: نورالدین گودرزی، امیرمسعود اصلاح، علی درخشنده، امیرهادی غلامی،(منشی صحنه)سیمین آزادی/ مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، دستیاران اول: فرخ تالشانی، حسن اصلانی، دستیاران: احمد رضا گودرزی، محمد خمیس آبادی، میلاد تیندفام، علی آقایی، عادل نیسی، جواد کسانی/ صدابردار: محمد شاهوردی، دستیار: میلاد یاردیلو/ طراح صحنه: بهزاد کزازی، دستیاران: مصطفی جمالی- علیرضا سیفی/ طراح لباس: سارا خالدی، دستیاران: شکوه بابایی، سمیرا شریفی/ عکس: بابک برزویه، دستیار: سیما محمدی/ مدیر تولید: عباس درخشنده. 

کد مطلب 1549362

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