به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم روز 11 اسفند ماه به پایان رسید و گروه برای ادامه کار روز گذشته به تهران بازگشتند. فیلمبرداری این فیلم یک هفته دیگر در تهران ادامه می‌یابد و به پایان می‌رسد.

ترکیب بازیگران این فیلم در کنار شهاب حسینی عبارت است از: مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان و مهدی ماهانی با حضور امیر آقایی، حضور افتخاری ستاره اسکندری و با معرفی نیما صفایی.

لیست سایر عوامل این فیلم سینمایی عبارت است از: تهیه‌کننده و کارگردان: پوران درخشنده/ گروه کارگردانی: نورالدین گودرزی، امیرمسعود اصلاح، علی درخشنده، امیرهادی غلامی،(منشی صحنه)سیمین آزادی/ مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، دستیاران اول: فرخ تالشانی، حسن اصلانی، دستیاران: احمد رضا گودرزی، محمد خمیس آبادی، میلاد تیندفام، علی آقایی، عادل نیسی، جواد کسانی/ صدابردار: محمد شاهوردی، دستیار: میلاد یاردیلو/ طراح صحنه: بهزاد کزازی، دستیاران: مصطفی جمالی- علیرضا سیفی/ طراح لباس: سارا خالدی، دستیاران: شکوه بابایی، سمیرا شریفی/ عکس: بابک برزویه، دستیار: سیما محمدی/ مدیر تولید: عباس درخشنده.