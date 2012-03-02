استکبار جهانی در زندان اراده ملت ایران افتاد

حجت الاسلام محمدی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ملت بزرگ ایران را پیروز اصلی میدان انتخابات دانست و اظهار کرد: در جای جای ایران اسلامی همه اقشار مردم در روز 22 بهمن افتخار آفریدند و امروز نیز افتخار دیگری خواهند آفرید.

وی حضور پر شور ملت ایران و به خصوص مردم آبادان را در پای صندوقهای اخذ رای تحسین کرد و افزود: یک بار دیگر استکبار جهانی به زندان اراده قوی ملت ایران در آمد.

محمدی اصفهانی با قدردانی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و هواداران آنان افزود: اگر هر یک از نامزدهای نمایندگی رای نیاورد می تواند در بخشهای دیگر نظام به مردم خدمت کند.



امام جمعه آبادان از مردم همیشه در صحنه آبادان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی با حفظ آرامش مراتب را به هیئتهای اجرایی و شورای نگهبان اطلاع دهند.