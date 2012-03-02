حماسه حضور در بافت/ شرکت در انتخابات تجدید میثاق با ولایت فقیه است

محمد علی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم متدین و آگاه بافت با حضور فراموش نشدنی خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری در تاریخ ایران رقم زدند.

بهروز ادامه داد: 140 شعبه ثابت و سیار در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه برای رای گیری در نظر گرفته شده اند و در حال حاضر شاهد خیل عظیم جمعیت در این شعب هستیم.

وی گفت: این انتخابات شکستی بزرگ برای دشمنان نظام و انقلاب است و آنها راناامید و مایوس می کند.

بهروز با اشاره به تحریم ها و اعمال فشارهای دشمنان بر علیه نظام بیان داشت: مردم فیهم ایران با هوشیاری و شناخت توطئه های دشمنان آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته اند.

این مسئول گفت: با توجه به اینکه ازدحام جمعیت در ساعات پایانی رای گیری زیاد می شود افراد سریع تر برای حضور در انتخابات اقدام کنند.

