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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

بهروز در گفتگو با مهر:

حماسه حضور در بافت/ شرکت در انتخابات تجدید میثاق با ولایت فقیه است

حماسه حضور در بافت/ شرکت در انتخابات تجدید میثاق با ولایت فقیه است

بافت - خبرگزاری مهر: فرماندار بافت با اشاره به حضور پر شور مردم بافت در انتخابات گفت: ملت ایران بار دیگر حماسه ای عظیم خلق کرد.

محمد علی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم متدین و آگاه بافت با حضور فراموش نشدنی خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری در تاریخ ایران رقم زدند.

بهروز ادامه داد: 140 شعبه ثابت و سیار در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه برای رای گیری در نظر گرفته شده اند و در حال حاضر شاهد خیل عظیم جمعیت در این شعب هستیم.

وی گفت: این انتخابات شکستی بزرگ برای دشمنان نظام و انقلاب است و آنها راناامید و مایوس می کند.

بهروز با اشاره به تحریم ها و اعمال فشارهای دشمنان بر علیه نظام بیان داشت: مردم فیهم ایران با هوشیاری و شناخت توطئه های دشمنان آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته اند.

این مسئول گفت: با توجه به اینکه ازدحام جمعیت در ساعات پایانی رای گیری زیاد می شود افراد سریع تر برای حضور در انتخابات اقدام کنند.
 

کد مطلب 1549366

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