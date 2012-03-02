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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

اقبال در گفتگو با مهر:

مردم فردوس در انتخابات نهمین دوره مجلس رکورد جدیدی ثبت کردند

مردم فردوس در انتخابات نهمین دوره مجلس رکورد جدیدی ثبت کردند

فردوس - خبرگزاری مهر: فرماندار فردوس با بیان اینکه حضور پرشور مردم این شهرستان در پای صندوق های رای در این دوره از انتخابات رکورد شکنانه بود گفت: مردم شهرستان با حضور پر شور خود رکورد جدیدی را از حماسه حضور ثبت کردند.

عباس اقبال در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: حضور مردم پای صندوق های رای بی سابقه بوده و در بیشتر شعب اخذ رای میزان تعرفه های که در انتخابات گذشته تا ساعت 13بعد از ظهر حدود پنج هزار تعرفه بوده در انتخابات نهم در مقایسه با انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی با 9 هزار تعرفه افزایشی دو برابری داشته است.

وی افزود: مردم باید سعی کنند تا شرکت در انتخابات را به ساعات پایانی روز موکول نکنند زیرا در این صورت با ازدحام جمعیت و صف های طولانی مواجه خواهند شد.

فرماندار شهرستان فردوس تصریح کرد: تاکنون هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات پیش نیامده و به دلیل حضور گسترده مردم باید شاکر خداوند باشیم.

اقبال یادآورشد: مردم در این دوره از انتخابات با حضور حداکثری خود آغازگر مجلسی پویا بوده و نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه می یابند باید سعی کنند خدمتگزار واقعی مردم باشند.

وی بیان داشت: مردم ایران اسلامی با حضور در صحنه انتخابات سبب اقتدار نظام و امنیت ملی کشور می ‌شوند.

کد مطلب 1549367

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