مشارکت آزادشهریها در انتخابات 10 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل دهنوی عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات شهرستان اظهار داشت: از ساعات اولیه آغاز رای گیری تاکنون شاهد حضور گسترده مردم و انتخابات با شور، شعف و آرامش در این حوزه هستیم.



وی با بیان اینکه تمام امکانات اجرایی، نظارتی و بازرسی در حوزه مهیاست، گفت: 10 درصد تعرفه اخذ رای از سنوات گذشته بیشتر تدارک دیده شده و در صورت کمبود، آمادگی کامل در هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی حوزه برای تامین آن وجود دارد.

فرماندار آزادشهر گفت: 81 شعبه آرای مردم شهرستان را در نهمین دوره انتخابات مجلس جمع آوری می کنند.

وی افزود: انتخابات آزادشهر در دو بخش چشمه ساران و بخش مرکزی در حال برگزاری است که در بخش چشمه ساران 22 شعبه مهیا شده که 13 شعبه ثابت و 9 شعبه سیار است و در بخش مرکزی 59 شعبه تعیین شده که 44 شعبه ثابت و 15 شعبه سیار است.

دهنوی گفت: یکهزار و 200 نفر اعم از نیروی انتظامی و هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی امنیت انتخابات این شهرستان را تامین می کنند.

وی همچنین تعداد واجدین شرایط این شهرستان را در انتخابات 12 اسفند حدود 61 هزار نفر اعلام کرد.

در حوزه آزادشهر رامیان 11 نامزد امروز برای کسب کرسی نمایندگی با یکدیگر رقابت می کنند.