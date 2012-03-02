  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

دهنوی خبر داد:

مشارکت آزادشهریها در انتخابات 10 درصد رشد دارد

مشارکت آزادشهریها در انتخابات 10 درصد رشد دارد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار مرکز حوزه انتخابیه آزادشهر، رامیان گفت: با حضور حداکثری که در این حوزه انتخابیه مشاهده می شود پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز 10 درصد بیشتر از دوره های قبل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل دهنوی عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات شهرستان اظهار داشت: از ساعات اولیه آغاز رای گیری تاکنون شاهد حضور گسترده مردم و انتخابات با شور، شعف و آرامش در این حوزه هستیم.
 
وی با بیان اینکه تمام امکانات اجرایی، نظارتی و بازرسی در حوزه مهیاست، گفت: 10 درصد تعرفه اخذ رای از سنوات گذشته بیشتر تدارک دیده شده و در صورت کمبود، آمادگی کامل در هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی حوزه برای تامین آن وجود دارد.

فرماندار آزادشهر گفت: 81 شعبه آرای مردم شهرستان را در نهمین دوره انتخابات مجلس جمع آوری می کنند.

وی افزود: انتخابات آزادشهر در دو بخش چشمه ساران و بخش مرکزی  در حال برگزاری است که در بخش چشمه ساران 22 شعبه مهیا شده که 13 شعبه ثابت و 9 شعبه سیار است و در بخش مرکزی 59 شعبه تعیین شده که 44 شعبه ثابت و 15 شعبه سیار است.

دهنوی گفت: یکهزار و 200 نفر اعم از نیروی انتظامی و هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی امنیت انتخابات این شهرستان را تامین می کنند.

وی همچنین تعداد واجدین شرایط این شهرستان را در انتخابات 12 اسفند حدود 61 هزار نفر اعلام کرد.

در حوزه آزادشهر رامیان 11 نامزد امروز برای کسب کرسی نمایندگی با یکدیگر رقابت می کنند.
کد مطلب 1549368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها