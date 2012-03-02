مشارکت آزادشهریها در انتخابات 10 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل دهنوی عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات شهرستان اظهار داشت: از ساعات اولیه آغاز رای گیری تاکنون شاهد حضور گسترده مردم و انتخابات با شور، شعف و آرامش در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه تمام امکانات اجرایی، نظارتی و بازرسی در حوزه مهیاست، گفت: 10 درصد تعرفه اخذ رای از سنوات گذشته بیشتر تدارک دیده شده و در صورت کمبود، آمادگی کامل در هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی حوزه برای تامین آن وجود دارد.
فرماندار آزادشهر گفت: 81 شعبه آرای مردم شهرستان را در نهمین دوره انتخابات مجلس جمع آوری می کنند.
وی افزود: انتخابات آزادشهر در دو بخش چشمه ساران و بخش مرکزی در حال برگزاری است که در بخش چشمه ساران 22 شعبه مهیا شده که 13 شعبه ثابت و 9 شعبه سیار است و در بخش مرکزی 59 شعبه تعیین شده که 44 شعبه ثابت و 15 شعبه سیار است.
دهنوی گفت: یکهزار و 200 نفر اعم از نیروی انتظامی و هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی امنیت انتخابات این شهرستان را تامین می کنند.
وی همچنین تعداد واجدین شرایط این شهرستان را در انتخابات 12 اسفند حدود 61 هزار نفر اعلام کرد.
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