بابلی ها حماسه ای به بلندای دماوند خلق می کنند

محمد مهدوی در بازدید ازشعبات اخذرای در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: در این بازدید تعداد زیادی از شعبات را شخصا بازدید داشته که حضور مردم را بسیار با شکوه مشاهده کرده که این حضور نشان از این است که مردم ما برای رقم زدن سرنوشت خودشان احساس تکلیف می کنند.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزیهایی صورت گرفته نتیجه حضورگسترده مردم در شعبات اخذرای بسیار چشمگیربوده که این موضوع خواسته مقام معظم رهبری ازمردم ایران اسلامی همین بود

فرماندار بابل بیان داشت: خوشبختانه این شهرستان با سوابق نشان داد که مردم گوش به فرمان هستند و برای سرنوشت خود سبقت می گیرند.

مهدوی افزود: درشهرستان بابل 431 شعبه اخذرای بوده که ازاین رقم به تعداد 199 شعبه آن در بخش مرکزی و بقیه آن درشعبات پنج بخش فرعی مشغول اخذ رای هستند.

مهدوی در خصوص نظم و امنیت در شعبات اخذرای بیان داشت: با تدابیری که از سوی شورای تامین و کمیته امنیت انتخابات صورت گرفته خوشبختانه تاکنون هیج موردی در شعب اخذ رای پیش نیامده و شعبات با نظم و امنیت مشغول اخذ رای ازمردم هستند.

وی بیان داشت: مردم بابل با حضور با شکوه خود در پای صندوقهای رای، سیلی محکمی بر دشمنان اسلام و انقلاب زده و به استکبار جهانی اعلام خواهند کرد که همواره حامی ولایت فقیه، نظام و انقلاب هستند.

وی افزود: با برنامه‌ریزیهای انجام شده تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دراین شهرستان آماده است

فرماندار بابل با اشاره به اینکه 343 هزار نفر در بابل واجد شرایط رای دادن هستند، افزود: 24 هزار نفر در بابل رای اولی هستند.