آخرين تحولات انتخاباتي عراق ( 47)

خبر 401) پيشتازي ليست ائتلاف عراق يكپارچه

در تازه ترين نتايج شمارش آرا ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه مورد حمايت آيت الله سيستاني است با بيش از 2ميليون و 200 هزار راي از مجموع سه ميليون و سيصد هزار راي شمارش شده در صدر قرار دارد.



يك مسئول در هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرد : ليست ائتلاف عراق يكپارچه تاكنون دو ميليون و 212 هزار راي را در ده استان عراق كسب كرده است و ليست العراقيه متعلق به علاوي رده دوم را با 579 هزار راي از كل آراي شمارش شده تاكنون به خود اختصاص داده است.

اين نتايج پس از شمارش آرا در 35 درصد از حوزه هاي راي گيري در كشور بدست آمده است.

بر اساس اين گزارش 45 درصد از آراي مراكز راي در بغداد شمارش شده است كه ليست ائتلاف عراق يكپارچه در بغداد 610 هزار و 14 راي بدست آورد و در مقابل 257 هزار و 366 راي به ليست العراقيه متعلق به علاوي اختصاص يافته است، ليست كادرها و نخبگان ملي مستقل به رهبري فتح الله غازي اسماعيل با 15 هزارراي در بغداد پس از ليست ائتلاف عراق يكپارچه والعراقيه در رده سوم قرار دارد.



خبر 402) جريان مقتدي صدر انتخابات را يك هياهو خواند



جريان مقتدي صدر با هياهو خواندن انتخابات سراسري اخير كه با شركت حدود 70 درصد واجدان شرايط دادن راي برگزار شد، يك هياهو و سرو صدا خواند.



جريان مقتدي صدر روحاني جوان شيعه امروز از نيروهاي سياسي و ديني عراق خواست درخواست زمان بندي شدن خروج نظاميان بيگانه را از عراق مطرح كنند.



شيخ ابورغيف كه بنام مقتدي صدر سخن مي گفت پيام وي را قرائت كرد كه در آن آمده است : من از همه نيروهاي سياسي و مذهبي كه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كردند و در برگزاري آن نيز مشاركت كردند مي خواهم بيانيه رسمي صادر كنند ودر آن خواستار جدول زمان بندي شده براي خروج نظاميان اشغالگر از عراق شوند.

مقتدي صدردر نامه خود افزود: از خداوند مي خواهم كه اين هياهويي كه انتخابات نام گرفت اقدامي براي جنگ طائفه اي در عراق نباشد من خودم درانتخابات شركت نكردم اما كسي را از شركت در آن منع نكردم تا از حوزه تبعيت از مرجعيت خارج نشوم كما اينكه من براي برگزاري آن تلاش نكردم تا از غرب كافر تبعيت نكرده باشم و در دام طرح ها و نقشه هايش گرفتار نشوم غرب نسبت به برگزاري انتخابات در عراق به خود مباهات مي كند



خبر 403) استراو خواستار كنار گذاشته شدن اختلافات بر سرعراق شد



جك استراو وزير امور خارجه انگليس انتخابات اخير عراق را بهترين فرصت جامعه بين الملل براي كنار گذاشتن اختلافات خود درباره عراق دانست.



استراو گفت : پس ازبرگزاري موفق انتخابات سراسري در عراق جامعه بين الملل بايد شكاف ها و اختلافات گذشته را پشت سرگذاشته و از عمليات قانوني موفق درعراق حمايت كند.

وي كه پس از ديدار باكاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا در لندن سخن مي گفت، افزود: موفق برگزارشدن انتخابات عراق نه تنها با استقبال كشورهاي ائتلاف و ملت عراق بلكه حتي با استقبال كشورهايي روبرو شد كه مخالف دخالت نظامي آمريكا و انگليس و كشورهاي ديگر بودند.

وزير امورخارجه انگليس پيشتر نيز گفته بود: انتخابات عراق نشانگر اين حقيقت بود كه حملات و خشونتها نيز نمي تواند مردم عراق در دستيابي به هدف و آرمانهاي عالي خود متوقف كند.



خبر 404) نامزدي يكي از سران مشهور اكراد كردستان براي پست نخست وزيري يا رياست جمهوري دولت آينده عراق

‌جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق ديروز پنج شنبه اعلام كرد كه براي برعهده گرفتن يكي از دو مسئوليت رياست جمهوري يا نخست وزيري عراق كانديدا خواهد شد.

طالباني در پايان نشست دوجانبه با مسعود بارزاني رئيس حزب دموكرات كردستان عراق در گردشگاه صلاح الدين (واقع در25 كيلومتري شمال اربيل) به خبرنگاران گفت:" اعلام مي كنم كه كانديداي فهرست "دموكراتيك كردستان " براي يكي از دو پست رياست جمهوري يا نخست وزيري هستم."

فهرست "دموكراتيك كردستان" در انتخابات روز يكشنبه گذشته مجمع ملي عراق شركت كرده بود.

بارزاني نيز در اين باره گفت: جلال طالباني را از طرف كردها براي يكي از دو منصب حاكميتي در دولت آينده كانديدا مي كنيم ، بازگرداندن كركوك به منطقه كردستان درهرگونه ائتلاف با نيروهاي سياسي عراقي،‌ مسئله اي محوري است.

خبر 405) هشدار چند شخصيت شيعه نسبت به احتمال تقلب در نتايج انتخابات



عمارحكيم از كانديداهاي عضو فهرست انتخاباتي" ائتلاف عراق يكپارچه" و از سران مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق روز گذشته پنج شنبه با انتشار بيانيه اي اعلام كرده بود كه تاخير در اعلام نتايج انتخابات روز يكشنبه گذشته با وجود اتمام شمارش آرا درروز دوشنبه، ترديدهايي را درباره وجود تقلب در انتخابات ايجاد مي كند.

درهمين حال يك عضو"شوراي سياسي شيعه" به رياست احمد چلبي با صدور بيانيه اي هشدار داد: اگر تقلب در انتخابات و يا اقدامي غيرقانوني به نفع يكي از فهرست هاي انتخاباتي ثابت شود، شيعيان، سلاح به دست خواهند گرفت.

فيصل اللامي عضو شوراي سياسي شيعه در بيانيه اي كه روز گذشته (پنج شنبه) منتشر كرد، ضمن هشدار درباره تقلب درنتايج انتخابات تاكيد كرد: نتايج اوليه از پيروزي گسترده "ائتلاف يكپارچه عراق" در بيشتر مناطق عراق حكايت دارد؛ گروه هاي شيعه با نگراني به مدت زمان اعلام شده از سوي هيات برگزاري انتخابات مي نگرند.

خبر 406) دلايل تاخير در اعلام نتايج نهائي شمارش آراي انتخابات عراق

هيات عالي اجرايي انتخابات عراق تاكيد كرده است كه با وجود دهها ناظر از گروه هاي سياسي و بين المللي و بررسي صندوق هاي راي در كاخ كنفرانس ها در مركز بغداد، امكان هرگونه تقلب در اين انتخابات را از بين مي برد.

درهمين حال "فريد ايار" سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات عراق دراين باره گفت: روند بررسي صندوق هاي راي به شكل قانوني و نظام مند با حضور ناظران گروه هاي سياسي و ازجمله نمايندگان فهرست " ائتلاف عراق يكپارچه" درحال اجرا است.

وي دلايل تاخير در اعلام نتايج انتخابات 30 ژانويه را به ضعف زيربنايي در بخش ارتباطات ومخابرات عراق مربوط دانست و گفت: انتخابات دربرخي مناطق بدون برق برگزار شده و در مناطق ديگر نيز طرق مناسب براي انتقال صندوق هاي راي به بغداد وجود نداشت.



سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات عراق درباره دلايل اعلام نكردن نتايج اوليه انتخابات نيزگفت: اين اعلام نتيجه نيازمند دريافت نتايج انتخابات از14كشورخارجي است اما كميته بين المللي مهاجرت، هيات برگزاري انتخابات را مطلع ساخت كه امكان ارسال نتايج انتخابات قبل از روز جمعه (امروز) وجود ندارد.

خبر 407) 40 شكايت از انتخابات سراسري اخير



فريد ايار سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات به وجود بيش از40 شكايت و اعتراض درباره انتخابات اشاره كرد وگفت: پيش از رسيدگي به اين شكايات نمي توان نتايج را اعلام كرد.



ايار افزود: 85 ناظرعراقي، صندوق هاي راي را مورد بررسي قرارمي دهند كه از ميان آنها 75 نفر، نمايندگي گروه هاي سياسي را برعهده دارند؛ علاوه برآن 15 ناظر بين المللي از كشورهاي دانمارك، روماني، انگليس، آمريكا و ديگرسازمان هاي بين المللي و 25 كارشناس سازمان ملل متحد در اين روند مشاركت دارند.

وي تاكيد كرد: هيات عالي برگزاري انتخابات، مستقل بوده و هيچ نفع و سودي را از همراهي با هيچ گروه سياسي ندارد؛ اميدواريم اين گونه سخنان بدون استناد بر روند برگزاري انتخابات تاثير نگذارد، انتخاباتي كه به شكل عالي برگزار شد و شكست بزرگي براي تروريست ها به شمار مي رود.

خبر 408) تلاش هاي پاچه چي براي متقاعد كردن تحريم كنندگان انتخابات اخير براي مشاركت در انتخابات پايان سال

منابع عراقي اعلام كردند كه عدنان پاچه چي رئيس حزب " تجمع دموكرات هاي عراقي" كه درانتخابات 30 ژانويه شركت كرده بود، روز گذشته( پنج شنبه) نشست هايي را با گروه هاي عرب سني تحريم كننده انتخابات آغاز كرد تا آنها را به مشاركت در انتخابات آتي كه درپايان سال جاري ميلادي برگزار خواهد شد، قانع سازد.

پاچه چي دراين باره مي گويد: گروه هاي سياسي تحريم كننده انتخابات بايد با مشاركت فعال وسازنده خود، انتخابات آتي عراق درپايان سال جاري ميلادي را به شكل كامل وهمه جانبه برگزار كنند.

وي افزود: نمي توان انتخابات يكشنبه گذشته راكامل و همه جانبه توصيف كرد، تلاش داريم گروه هاي تحريم كننده انتخابات را در تدوين قانون اساسي عراق مشاركت دهيم.

قرار است تدوين قانون اساسي جديد پس از آغاز به كار مجلس ملي عراق با عضويت 275 نفر بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات و تشكيل جلسات آن آغاز و در نيمه ماه اكتبر آينده نيز به رفراندوم ملت عراق گذاشته شود تا در صورت موافقت با آن، انتخابات سراسري رياست جمهوري در دسامبر آينده برگزار شود.

گفتني است تعدادي از گروه هاي سياسي عرب هاي سني و با نفوذ، انتخابات روز يكشنبه گذشته را به بهانه وجود نا امني و حضور نظاميان اشغالگر، تحريم كرده بودند اما پس از برگزاري انتخابات سراسري 30 ژانويه، از همكاري با دولت عراق و مشاركت در روند سياسي اين كشور به شرط تدوين برنامه زماني خروج نظاميان خارجي از عراق خبر دادند.



