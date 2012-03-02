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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

در اطلاعیه ای اعلام شد:

نحوه شکایت از روند برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان

نحوه شکایت از روند برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه شماره 3 خود شرایط شکایت از نحوه برگزاری این انتخابات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است : ضمن تشکراز شرکت حماسی مردم فهیم و زمان شناس استان های خراسان رضوی و کردستان در انتخابات دومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در اجرای ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان رهبری به آگاهی می رساند: کلیه کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رای ( 12/12/90 لغایت 18/12/90)، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان واقع در تهران، خیابان امام خمینی، روبروی دانشگاه افسری امام علی (ع)، شورای نگهبان و یا به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات استانها ارائه نمایند.

کد مطلب 1549370

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