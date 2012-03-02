نحوه شکایت از روند برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است : ضمن تشکراز شرکت حماسی مردم فهیم و زمان شناس استان های خراسان رضوی و کردستان در انتخابات دومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در اجرای ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان رهبری به آگاهی می رساند: کلیه کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رای ( 12/12/90 لغایت 18/12/90)، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان واقع در تهران، خیابان امام خمینی، روبروی دانشگاه افسری امام علی (ع)، شورای نگهبان و یا به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات استانها ارائه نمایند.