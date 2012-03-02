درخواست ارسال تعرفه جدید به برخی از شعب اخذ رای در آذربایجان شرقی

بابک محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش فرمانداران 20 گانه آذربایجان شرقی از شعب مختلف اخذ رای استان حاکی است، در تعدادی از حوزه ها استقبال مردمی به حدی است که شاید در ساعات باقی مانده مهلت اخذ رای نیز با کمبود تعرفه مواجه شوند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس تعدادی از فرمانداریهای استان درخواست تعرفه های اضافی برای برخی از شعبات اخذ رای داشته اند.

محمدزاده گفت: طبق گزارشات واصله در برخی از شعب اخذ رای شهرستان تبریز تعرفه های رای به اتمام رسیده و منتظر تعرفه های جدید هستند.

وی با اشاره به نوع استقبال مردمی از این دوره از انتخابات مجلس، اظهار کرد: انتظار می رود آذربایجان شرقی صاحب رکوردی جدید شود.

محمدزاده افزود: تشکیل صفهای طولانی، حضور جوانان پرشور و زنان استان در پای صندوقهای رای نمونه ای از افتخار آفرینی امروز مردم آذربایجان شرقی در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب است.

وی ادامه داد: ستاد انتخابات استان نیز با رصد و کنترل کامل و لحظه به لحظه روند برگزاری انتخابات در 13 حوزه انتخابیه استان، تمامی موضوعات مرتبط را تحت نظر داشته و تاکنون نیز هیچگونه مسئله و مشکلی که بتواند بر روند رای گیری شعب اخذ رای تاثیرگذار باشد، به وجود نیامده است.

محمدزاده گفت: هم اکنون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تعداد 13 حوزه انتخابیه اصلی و 7 حوزه فرعی و در دو هزار و 790 شعبه اخذ رای با سلامت و بدون مشکل انجام می شود.