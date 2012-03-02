آیت الله جنتی از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی عصر جمعه با حضور در محل شورای نگهبان از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس نهم بازدید کرد.
در این بازدید عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.
پیش از حضور آیت الله احمد جنتی، حسینعلی امیری و محسن اسماعیلی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بازدید کردند.
بنا بر این گزارش آیت الله احمد جنتی ظهر امروز با حضور در شورای نگهبان رای خود را در صندوق انداخت و بر حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم تاکید کرد.
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