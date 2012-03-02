156 دوره آموزش ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

حسن گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در فرآیند برنامه های ستاد انتخابات حدود 10 هزار نفر که درگیر کار انتخابات استان هستند، آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: آموزشها شامل نحوه انتخابات، ثبت نام، انتخابات رایانه ایف مسائل مربوط به حفاظت و ... بوده است.

وی عنوان کرد: حضور مردم خوشبختانه در این دوره انتخابات چشمگیر بوده و بخشی از آن نتیجه آموزشهای ارائه شده است.

گرایلی بیان داشت: فرآیند برگزاری انتخابات به نحو احسن در حال برگزاری است و مشکلی وجود ندارد.

هزار و. 190 شعبه اخذ رای آرای بیش از یک میلیون و 108 هزار گلستانی را جمع آوری می کنند.

