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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

گرایلی:

156 دوره آموزش ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

156 دوره آموزش ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات گلستان از برگزاری 156 دوره آموزشی ویژه اعضا و مجریان انتخابات در استان خبر داد.

حسن گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در فرآیند برنامه های ستاد انتخابات حدود 10 هزار نفر که درگیر کار انتخابات استان هستند، آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: آموزشها شامل نحوه انتخابات، ثبت نام، انتخابات رایانه ایف مسائل مربوط به حفاظت و ... بوده است.

وی عنوان کرد: حضور مردم خوشبختانه در این دوره انتخابات چشمگیر بوده و بخشی از آن نتیجه آموزشهای ارائه شده است.

گرایلی بیان داشت: فرآیند برگزاری انتخابات به نحو احسن در حال برگزاری است و مشکلی وجود ندارد.

هزار و. 190 شعبه اخذ رای آرای بیش از یک میلیون و 108 هزار گلستانی را جمع آوری می کنند.
 

کد مطلب 1549379

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