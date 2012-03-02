به گزارش خبرنگار مهر،حسینعلی امیری "عضو حقوقدان شورای نگهبان" در حاشیه بازدید از هیات مرکزی نظارت بر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اهمیت انتخابات مجلس نهم گفت: با توجه به تحولات منطقه، مشارکت متفکرانه، آگاهانه وعالمانه مردم در انتخابات می‌تواند جریان بیداری اسلامی در منطقه را نیز امیدوارتر سازد و این حرکت را در مسیر صحیح هدایت کند.

وی گفت: همچنین در عرصه داخلی، حضور مردم در انتخابات امنیت کشور را تضمین می کند براین اساس مردم همیشه در صحنه حضور دارند ، از سوی دیگر حضور مردم در جهت دفاع از نظام مردم سالاری دینی نیز تلقی می شود.