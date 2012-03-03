علی افضل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازی روز یکشنبه گیتی‌پسند مقابل علم و ادب مشهد اظهار داشت: بازی سختی مقابل علم و ادب در پیش داریم اما برای رسیدن به قهرمانی لیگ نباید مقابل این تیم امتیاز از دست دهیم و باید در دو بازی باقیمانده خود در لیگ پیروز شویم.

وی ادامه داد: ما دو بازی مقابل تیمهای علم و ادب و پیروزی در پیش داریم اما منصوری که رقیب ما برای قهرمانی لیگ برتر است، دو بازی سخت مقابل فولاد ماهان و صبای قم در پیش دارد بنابراین روی کاغذ شانس گیتی‌پسند برای قهرمانی بیشتر است.

سرمربی گیتی‌پسند با اشاره به بازی هفته پایانی لیگ بین تیم‌های منصوری و فولاد ماهان و اهمیت پیروزی ماهان در قهرمانی گیتی‌پسند گفت : مطمئنم ماهان بازی خوبی از خود ارائه می‌کند اما ما نمی‌توانیم به امید تیم ماهان بنشینیم و باید در دو بازی آینده ضمن کسب هر سه امتیاز به افزایش تعداد گلهای خود نیز امیدوار باشیم .

وی با بیان اینکه قهرمانی امسال لیگ برتر به تفاضل گل کشیده نمی‌شود، تصریح کرد: با این وجود ما به دنبال این هستیم که در دو بازی باقیمانده اختلاف گل خود را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم قهرمان شویم. البته تیم قهرمان با اختلاف امتیازی جام قهرمانی را بالای سر می‌برد و کار به تفاضل گل کشیده نمی‌شود.