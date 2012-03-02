به گزارش خبرنگار مهر، حمید امرایی رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز جمعه در نشست خبری در محل استانداری تهران برگزار شد، در خصوص برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای در شهرستان پاکدشت گفت: امسال وزارت کشور و کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور برنامه ای را تدوین کردند که طی آن در10 درصد از حوزه های انتخابیه سراسر کشور کلیه فرایند انتخابات به صورت کاملا مکانیزه و رایانه ای برگزار شود و در بقیه حوزه انتخابی فرایند انتخابات به صورت نیمه مکانیزه انجام شود.

وی با بیان اینکه به دلیل شرایط منطقه ای، جغرافیایی و ارتباطی شهرستان پاکدشت برای انجام کلیه فرایندهای انتخابات به صورت رایانه ای انتخاب شد، گفت: در شهرستان پاکدشت با داشتن 122 شعبه اخذ رأی کلیه فرایندهای انتخابات به صورت کاملا مکانیزه و رایانه ای انجام شد که تاکنون این کار به صورت موفقیت آمیز انجام شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران در ادامه در خصوص 2 بار قطع سیستم شبکه رایانه ای اخذ رأی شهرستان پاکدشت نیز گفت: در حقیقت مشکل خاصی وجود نداشت و مدت کوتاهی این سیستم قطع و دوباره وصل شد. ضمن اینکه وزارت کشور در این دوره از انتخابات برای اینکه تأخیری در فرایند اخذ رأی به وجود نیاید 3 بستر موازی در نظر گرفته است تا وقتی مشکلی به وجود آمد، بسترهای دیگر جایگزین شوند.

امرایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در مجموع 25 فرایند اخذ رأی تعریف شده است، که 24 فرایند در حوزه های اخذ رأی به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود و تنها یک فرایند (فرایند اخذ رأی) به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود، گفت: همچنین 4 فرایند به صورت مکانیزه در نظر گرفته شده است که از جمله آن می توان به "احراز سند شناسایی رأی دهنده"، "تکراری نبودن رأی" و "اخذ رأی" اشاره کرد که در این صورت تعرفه کاغذی اخذ می شود و مردم با مراجعه به شعب اخذ رأی با احراز سند شناسایی و تکراری نبودن رأیشان رأی خود را به صندوق رأی می اندازند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید؛ در سیستم کاملا مکانیزه چگونه صندوق رأی حذف می شود، گفت: در حقیقت در این رابطه 3 ترمینال وجود دارد که ترمینال اول مخصوص هیأت اجرایی، ترمینال دوم مخصوص هیأت نظارت و ترمینال سوم مخصوص اخذ رأی است و همانند دستگاهی شبیه دستگاه ATMبانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران افزود: در این سیستم رأی دهندگان کارتی را که شبیه کارت های عابربانک است وارد این دستگاه می کنند و مشخصات کاندیداها ظاهر می شود و به صورت نمادین یک برگه کاغذ ظاهر می شود که در داخل صندوق رأی انداخته می شود که همه این تجهیزات به صورت بومی در داخل کشور تهیه شده است.

وی همچنین در خصوص شمارش آراء در حوزه انتخابیه پاکدشت نیز گفت: در این حوزه انتخابیه با توجه به اینکه همه فرایندها به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود در پایان ساعت قانونی اخذ رأی بلافاصله نتیجه نهایی اعلام خواهد شد و فرایند شمارش آراء به صورت دستی را نداریم.