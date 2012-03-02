خبرنگاران به انتخابات نشاط دادند/ صف طولانی اصحاب رسانه پای صندوق سیار

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل شعبه سیار اخذ رای با حضور مقابل در فرمانداری کرج با حضور جمع کثیری از خبرنگاران و اصحاب رسانه ای مواجه شد که از ساعات اولیه روز در حال انعکاس اخبار و وقایع انتخاباتی این حوزه هستند.

انعکاس شور و اشتیاق حضور مردم از ساعات اولیه روز در اصحاب رسانه نیز تاثیر گذاشته و شوق حضور در نگاه منتظر آنها برای رسیدن زمان انتخاب خودشان مشهود بود.

خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز برای حضور در این صحنه حماسی احساس تکلیف کرده و شاید بیشتر از سایر آحاد مردم حساسیت حضور در این انتخابات را درک کرده اند که این چنین مشتاقانه پای صندوق های رای حاضر شده و با افتخار رای خود را در صندوق انداخته اند.

یکی از خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز وظیفه ما که در راه اقتدار روزافزون نظام قلم می زنیم بیشتر از همه زمانها بوده بی شک این حضور اصحاب رسانه در بین آحاد مردم برای رای دادن موثر در عزم بیشتر مردم برای حضور در انتخابات خواهد بود، زیرا مردم خبرنگاران را از خود می دانند.

یکی دیگر از خبرنگاران در این خصوص گفت: امروز قلم و زبان ما خبرنگاران از انعکاس حضور مردم پای صندوق های رای عاجز ماند و شکوه این حضور مشت محکمی شد بر صورت استکبار جهانی و انعکاس اخبار مربوط به این حضور خود بهترین اسلحه برای از پا درآوردن دشمنان خواهد بود که امروز بر دوش اصحاب رسانه است.