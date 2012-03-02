تندباد با سرعت 90 کیلومتر در ساعت اردبیل را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، تندباد و کولاک که از دو روز گذشته در برخی از مناطق استان بویژه مناطق مرکزی آغاز شده است، امروز همزمان با آغاز رای گیری در سطح استان به شدت آن افزوده شده و در روند اخذ آرا به خصوص در مناطق کوهستانی تاثیر گذاشته است.

با این وجود و با توجه به بارش برف و باران در بخشهای از مناطق و برخی از شهرستانها روند انتخابات در سطح استان اردبیل با شور و شوق و با حضور حداکثری ادامه داشته و تاکنون برودت هوا با شکل گیری حماسه مردمی به گرمای حضور تبدیل شده است.

رئیس تحقیقات و پژوهش هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر دیروز به دلیل ورود سامانه بارش به استان با پدیده وزش تندباد و بارش پراکنده در برخی نقاط استان مواجه هستیم.

علی دولتی مهر افزود: این سامانه بارش ابتدا جنوب استان و سپس مناطق مرکزی را تحت تاثیر قرار داده و موجب بارش نسبی در بخشهای مرکزی استان شده است.

وی اضافه کرد: این سامانه بارش زا همراه با وزش باد شدید تما مناطق مرکزی را در برگرفته بطوریکه سرعت باد در اردبیل بخ خصوص در فرودگاه این شهر با سرعت 90 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده است.

افت 15 درجه ای دمای هوای اردبیل در دو روز آینده

رئیس تحقیقات و هواشناسی استان با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارش با 5.8 میلی متر در خلخال بوده است، یادآورشد: بعد از خلخال، فیروز آباد در شهرستان کوثر با 1.4 میلی متر و به ترتیب شهرستان سرعین با 9 دهم میلی متر، اردبیل با 3 دهم میلی متر و نیر با دو دهم میلی متر در رده های بعدی قرار داد.

وی تصریح کرد: کمترین دمای هوا با منفی سه درجه زیر صفر به شهرستان سرعین و بیشترین دما با 10 درجه بالای صفر به شهرستان بیله سوار اختصاص دارد.

دولتی مهر تاکید کرد: همچنین براساس پیش بینی اداره هواشناسی تا روز یکشنبه هفته آینده دمای هوا بین 10 تا 15 درجه افت خواهد داشت.

وی با اذعان به اینکه طی دو روز آینده بارشها تشدید خواهد شد، عنوان کرد: در تمامی مناطق استان افت دما و در برخی مناطق با پدیده مه و بارش مواجه خواهیم بود.

این مسئول یادآور شد: انتظار می رود به دلیل مه و بارش پیش بینی شده در جاده های کوهستانی با اختلال تردد وسایط نقلیه مواجه شویم که پس از خروج سامانه بارش در روز یک شنبه این مشکل مرتفع خواهد شد.