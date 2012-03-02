کمبود تعرفه در شعب آذربایجان غربی گزارش نشده/ مشارکت 60 درصدی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی عصر جمعه در ستاد انتخابات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با اشاره به چاپ تعرفه بیش از 20 درصد تعداد واجدان شرایط رای دادن در استان افزود: مشکلی از بابت کمبود تعرفه نداشته و برخی گزارشات چاپ شده در این راستا صحت ندارد.

وی با بیان اینکه با وجود بارش برف در برخی شهرهای آذربایجان غربی مشکلی از این بابت گزارش نشده است، اظهار داشت: با توجه به حضور مردم در شعب اخذ رای پیش بینی مشارکت مردم در این دوره از انتخابات 60 درصد تخمین زده می شود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی در خصوص میزان تعرفه ها ارسالی به شعب اخذ رای گفت: تعرفه از روز گذشته به میزان لازم و کافی به تمامی شعب ارسال شده است و مشکلی از نظر تعرفه در استان وجود ندارد.

فتح الهی در ادامه با اشاره به مشارکت گسترده مردم از اولین دقایق آغاز رای گیری در استان عنوان کرد: بارش شدید برف مانع حضور مردم نشده و مردم استان آماده خلق حماسه دیگری هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون انتخابات مجلس نهم در استان با امنیت کامل در حال برگزاری است، ادامه داد: با توجه به حضور مردم در شعب امکان تمدید دوباره انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه وجود دارد.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه جاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.





در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.