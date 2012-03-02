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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

حسینی در گفتگو با مهر:

حضور نیمی از واجدان شرایط گلستان در انتخابات/ تمدید زمان رای گیری

حضور نیمی از واجدان شرایط گلستان در انتخابات/ تمدید زمان رای گیری

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل انتخابات استانداری گلستان با اشاره به اینکه تاکنون نیمی از واجدان شرایط انتخابات در استان به پای صندوقهای رای رفته اند، گفت: کمبود تعرفه در استان نداریم.

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حضور پر شور مردم احتمال تمدید اخذ آرا بیش از 2 ساعت نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: ساعت اخذ رای در گلستان تا ساعت 20 تمدید شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از نیمی واجدین شرایط رای دادن به شعبات اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را به صندوق انداخته اند.

حسینی ادامه داد: تا کنون در حوزه های 6 گونه استان گلستان با کمبود تعرفه مواجه نشده ایم.

وی افزود: توزیع و سازماندهی تعرفه ها  به اندازه نیاز حوزه ها بوده است و در صورت نیاز شعبات از فرمانداریها  تعرفه مورد نیاز را دریافت می کنند.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند.
 

کد مطلب 1549386

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