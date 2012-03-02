حضور نیمی از واجدان شرایط گلستان در انتخابات/ تمدید زمان رای گیری

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حضور پر شور مردم احتمال تمدید اخذ آرا بیش از 2 ساعت نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: ساعت اخذ رای در گلستان تا ساعت 20 تمدید شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از نیمی واجدین شرایط رای دادن به شعبات اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را به صندوق انداخته اند.

حسینی ادامه داد: تا کنون در حوزه های 6 گونه استان گلستان با کمبود تعرفه مواجه نشده ایم.

وی افزود: توزیع و سازماندهی تعرفه ها به اندازه نیاز حوزه ها بوده است و در صورت نیاز شعبات از فرمانداریها تعرفه مورد نیاز را دریافت می کنند.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند.

