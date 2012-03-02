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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

به قیمت 46 میلیون دلار؛

ایران 120 هزار تن گندم از آمریکا خرید

ایران 120 هزار تن گندم از آمریکا خرید

یک مقام آمریکایی از فروش گندم به ایران علی رغم تحریم‌های کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی زبان نویه زوریخ سایتونگ، سخنگوی وزارت کشاورزی آمریکا روز گذشته در واشنگتن گفت: علیرغم تشدید مشاجره درباره برنامه هسته ای ایران، این کشور 120 هزار تن گندم از آمریکا خریداری کرده است.

وی افزود: این مقدار گندم بار دو کشتی بزرگ حمل و نقل بوده و قیمت آن بالغ بر 46 میلیون دلار است.

البته سخنگوی وزارت کشاورزی آمریکا تاکید نموده که برای آنکه بتوان این گندم ها را به ایران ارسال نمود نیاز به مجوز وزارت دارائی است. هنوز معلوم نیست که آیا این وزارتخانه مجوز مزبور را صادر خواهد کرد یا نه.

کد مطلب 1549388

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